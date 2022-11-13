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民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

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民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

編譯潘勛／綜合13日電
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨期中選舉確定已保住參院多數，Politico政治網站13日報導，目前國會眾院選舉還有20席尚在未定之天，理論上民主黨還看到一絲微弱的希望：連眾院多數都可保住；計票膠著，民主黨有可能翻盤，共和黨樂觀不起來，加州選區最是關鍵。

聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)於內華達州翻盤，擊敗共和黨挑戰者賴克紹(Adam Laxalt)而連任成功之後，民主黨在100席的參院已取得50席，若12月喬治亞州決選再贏，就取得51席的絕對多數，比期中選舉之前還要多一席。

馬斯多勝選後，目前眾人注意力都放到眾院選情；民主黨在20個尚未確定結果的選區，都要逆轉勝，才能保住眾院多數地位。那種光景看似不可能出現，眾人仍多看好共和黨能拿下眾院。

眾院議長裴洛西13日接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目專訪表示，華府一眾名嘴以歷史為由，認定民主黨不可能贏，但選舉關係的是未來，她對黨推出的候選人很是自豪。

26選區民主黨須拿5個

Politico預測兩黨都可能贏的26個眾院選區，只剩5個開票還沒開出結果，民主黨必須5個都拿下，目前3個「傾民主黨」選區，該黨都告領先，另外還得吃掉一些原先預測為「傾共和黨」的選區，才能保住眾院。

多個開票結果未定的國會選區都在加州，很多選票還沒算到，而且加州郵寄選票在2018年讓選情在選舉日過後好幾天甚至好幾周，都發生巨大轉變。

裴洛西承認民主黨要贏得眾院很困難，至於機率有多大，她僅回應說「等著瞧」；此外她對紐約州幾個重要選區被共和黨翻盤很是失望；民主黨控制的紐約州議會重畫選區偏利該黨，但遭州最高法院廢棄；裴洛西指出，那四席大大改變選舉結果。

共和黨寄望小幅贏眾院

過去96小時讓眾院共和黨備受煎熬；正競選眾院共和黨黨鞭的班克斯(Jim Banks，印第安納州)指出，選情之夜結果讓他大失所望，根本不符預期，還要等幾周才能分曉結果；班克斯很想知道共和黨選戰策略是否有誤、訊息何以穿透力不夠，另共和黨勾勒的願景、釋出的訊息，為何選民不買帳。

但班克斯仍預測共和黨仍能贏得「幅度甚微」的眾院多數，充當「最後防線」，抵抗拜登總統的施政。

民主黨保住眾院的希望12日夜裡突然打一劑強心針，黨籍候選人瑪麗‧裴瑞茲(Marie Gluesenkamp Perez)在華盛頓州偏紅的第三選區，出奇地擊敗極右的共和黨候選人肯特(Joe Kent)。

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