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凱利連任亞利桑納州參議員 籲團結「放下大選陰謀論」

記者胡玉立／綜合報導
12日在亞利桑納州成功連任聯邦參議員的前太空人凱利，在慶功大會上大聲疾呼：陰謀論者可以休矣。(Getty Images)
12日在亞利桑納州成功連任聯邦參議員的前太空人凱利，在慶功大會上大聲疾呼：陰謀論者可以休矣。(Getty Images)

亞利桑納州民主黨聯邦參議員凱利(Mark Kelly)在11日贏得連任、拿下參院關鍵一席次日，於鳯凰城(Phoneix)舉行的勝選演說中，公開呼籲民眾團結，敦促亞利桑納州人民放下「昔日的陰謀論」。

亞利桑納州是前總統川普質疑喬拜登總統獲勝合法性、試圖推翻2020年大選的重心。凱利12日在演講中表示，「漫長選舉後，可能有人很想繼續關注那些分裂我們的事。但我們已經看到，拒絕接受真相、更關注昔日陰謀，這非解決今日挑戰的後果」。

在參議員選舉中落敗的共和黨對手馬斯特斯(Blake Masters)，出馬參選時力推2020年大選被竊謊言，與共和黨其他大部分候選人一起得到川普背書。凱利選舉時，則與拜登保持距離，樹立出不受黨派約束的獨立議員形象後獲勝。

凱利將自己形塑得更像是他的前任、已故前聯邦參議員馬侃(John McCain)。馬侃已去世四年，但在亞州政壇仍有影響力。凱利說，他每天都牢記自己坐在馬侃坐過的位子上。凱利兩年前透過特別選舉當選，以完成馬侃剩下任期；他這次勝選後，總計任期可達六年。

白宮表示，正在亞洲旅行的拜登已致電凱利表示祝賀。

凱利勝選後，民主黨人接著也拿下內華達州，確定在未來兩年總統任期內，可以結合副總統賀錦麗決定性一票，維持參院控制權。

馬斯特斯尚未承認敗選，他發表聲明表示，他的團隊將確保計算每一張合法選票；「如果最後凱利參議員的票數比我多，我將祝賀他得來不易的勝利，」馬斯特斯說：「由選民決定，而不是媒體；讓我們先統計選票。」美聯社等新聞機構在馬里科帕郡7萬5000張選票結果公布、顯示馬斯特斯無法追平此數字後，宣布凱利獲勝。

凱利是前美國太空總署(NASA)太空人，曾四次出太空任務。他的妻子是前亞利桑納州聯邦眾議員吉佛茲(Gabby Giffords)；吉佛茲2011年於一次槍擊暗殺行動中，頭部受槍傷；她的康復鼓舞了整個國家。凱利和吉佛茲共同創立了槍枝安全倡議組織。

來源：Washington Post

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