亞利桑納州、內華達州勝選 民主黨連贏2席 保住參院

內華達州民主黨籍參議員馬斯多擊敗共和黨挑戰者賴克紹，成功連任。(Getty Images)

亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員候選人凱利(前左)11日成功連任，為民主黨保住參院多數黨贏得寶貴的一席。(路透)

2022期中選舉計票12日有重大進展，由於民主黨 籍參議員凱利和馬斯多分別在亞利桑納州和內華達州 戰勝共和黨 籍挑戰者，獲得連任，民主黨已確定獲得50個席位，將繼續是聯邦參院多數黨，控制參院；眾院仍在計票中，但預測共和黨將掌控眾院。

民主黨領袖、參議員舒默12日晚在紐約神采飛揚地表示，民主黨的勝利是為「我們的施政議程，美國人民做了最好的證明」， 他說：「美國人民拒絕反民主極端主義的MAGA共和黨人。」

馬斯多 奪民主黨參院第50席

原本計票陷人膠著狀態的內華達州參議員選舉開票在12日晚結束，尋求連任的民主黨凱薩琳‧馬斯多(Catherine Cortez Masto)，在截至12日晚9時半(美東時間)的開票中，以48.7% 比48.2%，領先約5000票的的優勢，擊敗共和黨挑戰者賴克紹(Adam Laxalt)，連任成功，為民主黨取得參院100席第50個席位。

內華達州是搖擺州，在前幾日計票中賴克紹領先，但由於選情一直拉鋸，以致各機構數日以來無法斷定誰將勝選。

通訊選票 多傾向投民主黨

馬斯多最後一刻得以逆轉的主因，是因為最後開出的2萬5000張通訊投票，而通訊選票的選舉人政黨傾向，傾向民主黨者約為傾向共和黨者的兩倍。

這意味即使共和黨在12月的喬治亞州參議員複選中取得勝利，民主黨在保有副總統一票的前提下，可投下決定關鍵一票，通過民主黨支持的法案。

亞利桑納州的民主黨籍聯邦參議員候選人凱利(Mark Kelly)11日擊敗共和黨挑戰者，獲得連任。當日內華達州的一些民主黨人就表示馬斯多也篤定會連任，因為12日將開出的通訊選票的選舉人政黨傾向，傾向民主黨者約為傾向共和黨者的兩倍。

12日內華達州開出的大多數開出選票來自克拉克郡(Clark County)，這個包括拉斯維加斯在內、人口約占內華達州四分之三的郡通常較傾向民主黨，況且本次期中選舉截至目前的開票結果，對馬斯多的支持還大於預期。

共和黨敗 要求重新計票？

原先一路領先，相信自己勝利在望的賴克紹12日發布推文，表示目前他的領先幅度正在縮水，「如果克拉克郡傾共和黨，或是『略傾』民主黨，那我們仍然會贏，但如果他們愈發向民主黨靠攏，那馬斯多會超過我們」。

賴克紹競選團隊幕僚向每日郵報透露，目前團隊內部「愁雲慘霧、氣氛緊張」，對外依然展現信心滿滿，但對內已在為落選做準備，幕僚之間甚至還要開始找替罪羊。

該幕僚表示，若結果以較小差距落敗，他們會考慮要求重新計票，但這需要資金，如何找到金主又是一項工作；他還向每日郵報出示內部通訊，顯示有成員指川普支持者可能又會搬出「選舉舞弊」之類的說法。