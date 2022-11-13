亞利桑納州、內華達州勝選 民主黨連贏2席 保住參院
2022期中選舉計票12日有重大進展，由於民主黨籍參議員凱利和馬斯多分別在亞利桑納州和內華達州戰勝共和黨籍挑戰者，獲得連任，民主黨已確定獲得50個席位，將繼續是聯邦參院多數黨，控制參院；眾院仍在計票中，但預測共和黨將掌控眾院。
民主黨領袖、參議員舒默12日晚在紐約神采飛揚地表示，民主黨的勝利是為「我們的施政議程，美國人民做了最好的證明」， 他說：「美國人民拒絕反民主極端主義的MAGA共和黨人。」
馬斯多 奪民主黨參院第50席
原本計票陷人膠著狀態的內華達州參議員選舉開票在12日晚結束，尋求連任的民主黨凱薩琳‧馬斯多(Catherine Cortez Masto)，在截至12日晚9時半(美東時間)的開票中，以48.7% 比48.2%，領先約5000票的的優勢，擊敗共和黨挑戰者賴克紹(Adam Laxalt)，連任成功，為民主黨取得參院100席第50個席位。
內華達州是搖擺州，在前幾日計票中賴克紹領先，但由於選情一直拉鋸，以致各機構數日以來無法斷定誰將勝選。
通訊選票 多傾向投民主黨
馬斯多最後一刻得以逆轉的主因，是因為最後開出的2萬5000張通訊投票，而通訊選票的選舉人政黨傾向，傾向民主黨者約為傾向共和黨者的兩倍。
這意味即使共和黨在12月的喬治亞州參議員複選中取得勝利，民主黨在保有副總統一票的前提下，可投下決定關鍵一票，通過民主黨支持的法案。
亞利桑納州的民主黨籍聯邦參議員候選人凱利(Mark Kelly)11日擊敗共和黨挑戰者，獲得連任。當日內華達州的一些民主黨人就表示馬斯多也篤定會連任，因為12日將開出的通訊選票的選舉人政黨傾向，傾向民主黨者約為傾向共和黨者的兩倍。
12日內華達州開出的大多數開出選票來自克拉克郡(Clark County)，這個包括拉斯維加斯在內、人口約占內華達州四分之三的郡通常較傾向民主黨，況且本次期中選舉截至目前的開票結果，對馬斯多的支持還大於預期。
共和黨敗 要求重新計票？
原先一路領先，相信自己勝利在望的賴克紹12日發布推文，表示目前他的領先幅度正在縮水，「如果克拉克郡傾共和黨，或是『略傾』民主黨，那我們仍然會贏，但如果他們愈發向民主黨靠攏，那馬斯多會超過我們」。
賴克紹競選團隊幕僚向每日郵報透露，目前團隊內部「愁雲慘霧、氣氛緊張」，對外依然展現信心滿滿，但對內已在為落選做準備，幕僚之間甚至還要開始找替罪羊。
該幕僚表示，若結果以較小差距落敗，他們會考慮要求重新計票，但這需要資金，如何找到金主又是一項工作；他還向每日郵報出示內部通訊，顯示有成員指川普支持者可能又會搬出「選舉舞弊」之類的說法。
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