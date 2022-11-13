我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

亞利桑納州、內華達州勝選 民主黨連贏2席 保住參院

編譯洪毅／綜合12日電
內華達州民主黨籍參議員馬斯多擊敗共和黨挑戰者賴克紹，成功連任。(Getty Images)
內華達州民主黨籍參議員馬斯多擊敗共和黨挑戰者賴克紹，成功連任。(Getty Images)

亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員候選人凱利(前左)11日成功連任，為民主黨保住參院多...
亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員候選人凱利(前左)11日成功連任，為民主黨保住參院多數黨贏得寶貴的一席。(路透)

2022期中選舉計票12日有重大進展，由於民主黨籍參議員凱利和馬斯多分別在亞利桑納州和內華達州戰勝共和黨籍挑戰者，獲得連任，民主黨已確定獲得50個席位，將繼續是聯邦參院多數黨，控制參院；眾院仍在計票中，但預測共和黨將掌控眾院。

民主黨領袖、參議員舒默12日晚在紐約神采飛揚地表示，民主黨的勝利是為「我們的施政議程，美國人民做了最好的證明」， 他說：「美國人民拒絕反民主極端主義的MAGA共和黨人。」

馬斯多 奪民主黨參院第50席 

原本計票陷人膠著狀態的內華達州參議員選舉開票在12日晚結束，尋求連任的民主黨凱薩琳‧馬斯多(Catherine Cortez Masto)，在截至12日晚9時半(美東時間)的開票中，以48.7% 比48.2%，領先約5000票的的優勢，擊敗共和黨挑戰者賴克紹(Adam Laxalt)，連任成功，為民主黨取得參院100席第50個席位。

內華達州是搖擺州，在前幾日計票中賴克紹領先，但由於選情一直拉鋸，以致各機構數日以來無法斷定誰將勝選。

通訊選票 多傾向投民主黨

馬斯多最後一刻得以逆轉的主因，是因為最後開出的2萬5000張通訊投票，而通訊選票的選舉人政黨傾向，傾向民主黨者約為傾向共和黨者的兩倍。

這意味即使共和黨在12月的喬治亞州參議員複選中取得勝利，民主黨在保有副總統一票的前提下，可投下決定關鍵一票，通過民主黨支持的法案。 

亞利桑納州的民主黨籍聯邦參議員候選人凱利(Mark Kelly)11日擊敗共和黨挑戰者，獲得連任。當日內華達州的一些民主黨人就表示馬斯多也篤定會連任，因為12日將開出的通訊選票的選舉人政黨傾向，傾向民主黨者約為傾向共和黨者的兩倍。

12日內華達州開出的大多數開出選票來自克拉克郡(Clark County)，這個包括拉斯維加斯在內、人口約占內華達州四分之三的郡通常較傾向民主黨，況且本次期中選舉截至目前的開票結果，對馬斯多的支持還大於預期。

共和黨敗 要求重新計票？

原先一路領先，相信自己勝利在望的賴克紹12日發布推文，表示目前他的領先幅度正在縮水，「如果克拉克郡傾共和黨，或是『略傾』民主黨，那我們仍然會贏，但如果他們愈發向民主黨靠攏，那馬斯多會超過我們」。

賴克紹競選團隊幕僚向每日郵報透露，目前團隊內部「愁雲慘霧、氣氛緊張」，對外依然展現信心滿滿，但對內已在為落選做準備，幕僚之間甚至還要開始找替罪羊。

該幕僚表示，若結果以較小差距落敗，他們會考慮要求重新計票，但這需要資金，如何找到金主又是一項工作；他還向每日郵報出示內部通訊，顯示有成員指川普支持者可能又會搬出「選舉舞弊」之類的說法。

民主黨 共和黨 內華達州

上一則

在中國後院出招 拜登出席東協峰會 將建立全面戰略夥伴關係

下一則

拜登與日韓領袖會談 討論應對北韓之策

延伸閱讀

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
期中選舉「慘勝」 共和黨下個考驗：挺不挺川普？

期中選舉「慘勝」 共和黨下個考驗：挺不挺川普？
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨23席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨23席
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨211席 民主黨199席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨211席 民主黨199席

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨211席 民主黨199席

2022-11-12 11:16
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨23席

2022-11-12 11:35
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
期中選舉開票進入第四天，國會兩院由哪黨掌控尚未明朗化。（Getty Images）

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

2022-11-11 22:11
美國總統拜登。（歐新社）

FT對美期中選舉三結論之一：拜登再次跌破眾人眼鏡

2022-11-09 08:04

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票