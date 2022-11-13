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80歲拜登拚連任 年齡「老」問題仍在

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統若要競選連任，只怕再度面臨年齡問題。(美聯社)
拜登總統若要競選連任，只怕再度面臨年齡問題。(美聯社)

拜登2019年參選總統時，有關他身心健康問題揮之不去，同樣問題在他任期頭兩年仍然持續；隨著拜登11月20日迎來80歲生日，美國正面臨新的未知狀態：若拜登競選並贏得連任，2025年就職時他將82歲，第二任期結束時將是86歲。

民主黨的期中選舉表現比預期來得好，為拜登競選連任鋪平了道路，白宮幕僚表示，最終決定尚未做出；但不可否認的是，白宮官員正在迫切尋找足以抵禦外界攻擊、消除選民擔憂的年齡問題的最佳因應之道。

共和黨人經常流傳拜登看來很困惑或似乎被他自己說的話或他的腳絆倒的影片。白宮相關人士指出，雖然這些影片常被斷章取義，但白宮幕僚都會彼此立即分享畫面、密切關注並考慮應對措施。

新的白宮策略包括：展示拜登與選民互動時快速行動的能力，增加旅行以展現活力，凸顯他的成就作為他能勝任總統工作的證據。拜登的盟友則敦促白宮做更多事，如展示拜登幕後主持會議的影片，會中可看出他明顯思緒更敏銳。

幾位匿名幕僚透露，拜登對年齡問題很敏感，有時也會被這煩人問題激怒；他曾表示，人們詢問他的年齡很公平，但他也想強調他的立法勝利紀錄，鼓勵選民關注他的表現，藉此淡化人們的擔憂。

拜登採取許多措施確保健康，每天鍛煉並保持健康體重。對拜登來說，擔任總統的挑戰，既是政治上的，也是醫學上的。在他接近90歲之際，他必須面臨一個令人不安的現實：越來越多的年輕民主黨人和獨立派人士呼籲「世代交替」，共和黨人也會隨時粗暴地說他太軟弱或太糊塗而無法領導。

美國過去最年長總統雷根(Ronald Reagan)77歲離任，當時人們普遍認為他已達總統年齡上限。

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