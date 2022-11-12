肯塔基州市長候選人同票 靠「擲硬幣」決定當選人

美國期中選舉持續開票中。投票示意圖。（Getty Images）

美國肯塔基州 彭德爾頓郡一座人口僅600多人的小城市巴特勒市（Butler），期中選舉開票 後有兩名市長候選人票數相同並列第一，按照肯塔基州法律規定，最後靠拋硬幣來確認當選人。

美國廣播公司（ABC）報導，追求連任的巴特勒市長麥克艾爾弗雷什（Greg McElfresh），和25歲的競選對手泰勒（Mason Taylor）各獲得55票，按照肯塔基州法律規定，最終必須透過「擲硬幣」來一決勝負。

這項任務由彭德爾頓郡治安官奎恩（Edwin D. Quinn）進行，奎恩指定麥克艾爾弗雷什為正面（人頭），泰勒則是反面（數字），硬幣擲出後在地板上繞了三圈後開始旋轉，最終反面在上，因此由泰勒當選新任巴特勒市長。

據了解，泰勒先前除了在市議會任職外，也是消防員和護理人員，他承諾會透過發展新業務來增加居民收入。泰勒並透露這已經不是巴特勒市第一次用硬幣來決定市長，之前2018年也有過一次。

肯塔基州也不是唯一一個會透過擲硬幣來選出當選人的州。根據全美州議會聯合會說法，全國28個州有類似這樣的做法。