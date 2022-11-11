期中選舉陷膠著戰 快則數天慢則數週才有結論

期中選舉計票工作進入第4天，國會兩院由哪黨掌控遲遲未有結論。（Getty Images）

期中選舉計票工作進入第4天，國會兩院由哪黨掌控遲遲未有結論。美媒分析，結果難產主因有二，一是關鍵州選情過於膠著，二是越來越多選民使用計票較費時的郵寄投票。

今年期中選舉彷彿重演2020年總統大選。2020年選舉日4天後才確認民主黨 總統候選人拜登為贏家，參院 掌控權落入誰手更是隔年1月才揭曉；今年期中選舉也不遑多讓，參院或眾院由哪黨控制，直到現在都沒結論。

根據美國有線電視新聞網（CNN）開票統計，截至美東時間11日下午4時，仍有3席參院、25席眾院席次尚未開出。

共和、民主兩黨目前在參、眾院拿下席次分別為49比48、211比199，離取得多數優勢門檻的51席（由於兼任參院議長的副總統在表決平手時握有關鍵票，民主黨只須50席）、218席還有些距離。

參議院未開出的3席包括喬治亞、亞利桑納及內華達州 。其中喬治亞州在開票作業已完成99%情況下，仍未有候選人取得過半選票，幾乎篤定將於12月6日進入2輪決選（喬州規定若未有候選人得票率過半，得票前2名者將進行2輪決選）。

在亞利桑納州，爭取連任的民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly）目前以5.6個百分點、約11萬5000票差距領先共和黨對手馬斯特斯（Blake Masters），但仍有20%選票未開出。

至於內華達州，代表共和黨的前內華達州總檢察長賴克紹（Adam Laxalt）雖持續領先爭取連任的民主黨籍參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto），但瑪斯托不斷拉近差距，目前兩人僅差1個百分點、不到9000票，且仍有12%選票未開完。

CNN指出，選舉之所以遲遲未有結論，主因是關鍵州選情過於膠著，媒體不敢貿然宣布贏家，加上當地許多選民選擇使用郵寄投票，計票較費時。

亞利桑納州馬里柯帕郡（Maricopa County）當地官員表示，郵寄及投遞選票之所以處理起來費時，是因為工作人員須一一比對選票信封外和選民資料庫內的簽名；截至10日，CNN估計亞利桑納州仍有66萬5000張選票待計算。

至於內華達州，根據規定，只要郵戳日為選舉日以前，郵寄選票收件截止日為12日，且若選票出現沒有簽名等「技術失誤」，15日前選民還有修正機會，等於要知道最後票數還有得等；截至10日，CNN估計內州仍有12萬張選票待計算。

若民主、共和黨各拿下亞歷桑那與內華達州席次，喬治亞州將再次成為參院掌控權決戰州，代表12月6日後才會有結果；但若民主黨拿下亞利桑納州，內華達州又翻盤，瑪斯托成功連任，誰掌控參院可能數天後就有結論。

在眾議院部分，尚未開出的席次多集中在西岸，主要是還有郵寄選票待計算。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）分析指出，雖然共和黨離218席門檻較近，但目前許多未開出的席次位於「偏藍州」（傾民主黨），最後結果為何還很難說。但能確認的是，即使共和黨贏得多數席次，差距也不會有選前預期的大，可能只會拿下近220席。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變美國選民投票習慣，郵寄投票越來越普及，開票工作更加費時。未來想要當天知道選舉結果，恐怕越來越困難，選民除了等待還是只能等待。