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期中選舉結果未如預期 共和黨人：被川普「帶下懸崖」

編譯孫梁／綜合10日電
因為選舉成績不如預期，共和黨內出現責怪川普的聲音，幕僚也勸他延後宣布參選總統。圖為投票日當晚川普與支持者在海湖莊園聚會。（Getty Images）
因為選舉成績不如預期，共和黨內出現責怪川普的聲音，幕僚也勸他延後宣布參選總統。圖為投票日當晚川普與支持者在海湖莊園聚會。（Getty Images）

共和黨的期中選舉結果未如預期，共和黨內責怪前總統川普的聲音四起，與賓州關係密切的川普長期顧問厄班(David Urban)認為共和黨人「被川普帶下懸崖」；但川普表示他對選舉結果毫不生氣，稱「我是一個穩定的天才」(stable genius)。

針對有報導指，川普對自己背書的多位共和黨候選人失敗感到憤怒，他10日在社群媒體聲明說：「許多人從腐敗媒體聽到假消息說我對期中選舉很生氣。大家不要相信，我一點也不生氣，我並沒有參選，但我們的表現很棒，我非常期待未來。請記住，我是個穩定的天才。」

被川普指控為腐敗媒體的紐約時報報導，川普將他支持的賓州共和黨國會參議員候選人奧茲(Mehmet Oz)在期中選舉失利，歸咎於福斯新聞名嘴漢尼提(Sean Hannity)和共和黨主要金主韋恩(Steve Wynn)，還抱怨妻子梅蘭妮亞鼓勵他支持奧茲是錯誤的建議。

川普說：「失敗的紐約時報的三流記者在報導假消息，稱我對被人鼓勵支持奧茲很生氣。奧茲是很棒的人，他在我背書前就努力競選，梅蘭妮亞和漢尼提與他的失利沒有任何關係。」

川普面臨共和黨越來越多的公開批評非同尋常，保守派在社群媒體和有線新聞質疑他是否應繼續是共和黨的領袖，認為川普品牌已成為政治毒藥，是共和黨人失利的主要原因，他背書的賓州州長和國會參議員候選人，以及密西根、紐約和威斯康辛三州的州長候選人紛紛落敗。

長期支持川普的前共和黨國會眾議員金恩(Peter King)說：「我堅信川普不應再成為共和黨的代言人，共和黨不應搞個人崇拜。」

反對川普的共和黨人認為，川普目前處於自2021年1月6日國會暴動以來政治上最虛弱的時刻。

川普時期的白宮新聞秘書、他的長期支持者凱莉·麥肯尼(Kayleigh McEnany)在福斯新聞表示，如果川普想宣布參選總統，他應推遲宣布，至少要推遲到喬治亞州參院席位的複選之後。她說：「川普絕對需要按下暫停鍵，如果讓我提議，任何想要參選2024的人都應在喬州12月6日複選結束之後宣布。」

川普 共和黨 社群媒體

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