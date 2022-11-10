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德桑提斯強勢連任州長被拱選2024 川普酸「德假正經」

編譯洪毅／綜合10日電
佛州州長德桑提斯現為共和黨內超級明星，他的妻子凱西（右）甚至被比喻像是雷根的妻子南西，都想當第一夫人，也具有影響丈夫的能力。（Getty Images)
佛州州長德桑提斯現為共和黨內超級明星，他的妻子凱西（右）甚至被比喻像是雷根的妻子南西，都想當第一夫人，也具有影響丈夫的能力。（Getty Images)

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)連任成績亮眼，前總統川普背書的候選人表現普遍不佳；按此趨勢，「勸進」德桑提斯代表共和黨角逐2024年總統大選的聲音預料將愈來愈大，而「勸退」川普的聲音亦然，兩人的競爭恐將愈發白熱化。

川普10日發布聲明，再次以「德假正經」(Ron DeSanctimonious)的諧音戲謔德桑提斯，表示在2017年的時候，「政治前途瀕臨死亡，陷入絕望」的德桑提斯找上他，在他的「全力支持」，包括站台及派遣聯邦執法機構，阻止德桑提斯的勝選「不被竊走」，讓他成為佛州州長。

川普說，如「不再偉大的紐約郵報」等「假新聞媒體」，現在開始全力拱「平凡的共和黨州長德假正經」出線，而他本人也樂在其中，與2015年那時候，華爾街日報去拱「萎靡的」布希(Jeb Bush)如出一轍，但是最終「我們一定會贏」。

德桑提斯以59.4%的得票率，領先民主黨對手克利斯特(Charlie Crist)近20個百分點，甚至在傳統的民主黨票倉邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)，也以55%的得票率領先克利斯特11個百分點。

另一方面，川普背書的關鍵戰場州候選人中，密西根、賓州、威斯康辛州長候選人，以及賓州聯邦參議員候選人奧茲(Mehmet Oz)等全數落馬，亞利桑納與喬治亞的聯邦參議員選情陷入膠著。

國會山莊報(The Hill)報導，拱德桑提斯出線的聲音愈來愈大，在勝選晚會上，許多支持者高呼「再做兩年」；福斯新聞的特稿則稱德桑提斯為「共和黨的新領袖」；紐約郵報9日的頭版則稱他為「德未來」(DEFUTURE)。

曾擔任前總統布希及參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)顧問的詹寧斯(Scott Jennings)則表示，能夠在2024年擊敗拜登或其他民主黨人的共和黨人中，德桑提斯比川普更讓人信服。

川普任內的白宮副新聞秘書莎拉‧馬修斯(Sarah Matthews)9日表示，期中選舉結果清楚表明，川普再次參選，因為他背書的「不適格候選人」，導致共和黨「失去原先很有希望爭奪的席次」。

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