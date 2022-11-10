我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

共和黨逾140當選人 挺川普大選「陰謀論」

記者顏伶如／綜合報導
期中選舉超過140名支持前總統川普2020年選舉陰謀論的共和黨候選人，在聯邦參眾議員及其他州級公職選舉勝出。圖為前總統川普8日晚在佛州自宅海湖莊園與媒體交談。(路透)
期中選舉超過140名支持前總統川普2020年選舉陰謀論的共和黨候選人，在聯邦參眾議員及其他州級公職選舉勝出。圖為前總統川普8日晚在佛州自宅海湖莊園與媒體交談。(路透)

這次期中選舉超過140名支持前總統川普2020年選舉陰謀論的共和黨候選人，在聯邦參眾議員及其他州級公職選舉勝出，這批選舉陰謀論支持者就任之後，可能透過職務對日後選舉結果做出影響。

川普在這次選舉裡共計為大約200名候選人背書，候選人是否支持選舉陰謀論，是川普衡量是否願意背書的前提。川普在投票前夕表示，如果幫忙背書的候選人勝選，自己確實功不可沒，如果選輸了，他則不必承擔責任。

州務卿通常負責各州選務工作，川普背書的阿拉巴馬州州務卿候選人艾倫(Wes Allen)，順利當選。當選印地安納州州務卿的川普背書共和黨候選人莫拉列斯(Diego Morales)，同樣也是選舉陰謀論支持者。川普背書的懷俄明州州務卿共和黨候選人葛雷(Chuck Gray)，是在沒有競爭對手的情況下輕鬆勝選。

不過，力挺川普的共和黨候選人當中，落選的也大有人在。來自共和黨極端右派的賓州參議員馬垂諾(Doug Mastriano)是川普鐵粉，角逐賓州州長雖在共和黨初選輕鬆勝出，8日投票結果卻輸給民主黨候選人夏皮羅(Josh Shapiro)。馬垂諾曾參加2021年1月6日華府挺川集會，還安排巴士接送川普支持者前往華府；他主張應該撤銷2020年選舉結果。

明尼蘇達州州務卿選舉裡，川普為支持選舉陰謀論的共和黨候選人克洛奇特(Kim Crockett)背書，但克洛奇特最後落選；川普背書的共和黨新墨西哥州州務卿候選人特魯吉洛(Audrey Trujillo)曾力挺川普廢除2020年選舉結果，但在這次選舉她則敗給了民主黨對手。

川普力挺的新罕布夏州共和黨候選人博杜克(Don Bolduc)，曾在初選期間表示，2020年選舉是川普勝選結果遭到偷竊，但選前最後幾周則突然改口。博杜克在這次選舉裡被民主黨對手哈森(Maggie Hassan)打敗。

看更多《期中選舉》相關報導

看更多《期中選舉》選情地圖

川普 共和黨 期中選舉

上一則

馬斯克親中、沙國企業入股推特 拜登：與他國關係值得關注

下一則

「史上首位」非裔州長、女同志州長、Z世代議員… 期中選舉締紀錄

延伸閱讀

洛城新語／川普氣勢轉弱 中共樂什麼？

洛城新語／川普氣勢轉弱 中共樂什麼？
德州人語／川普氣勢轉弱 中共樂什麼？

德州人語／川普氣勢轉弱 中共樂什麼？
選民不滿拜登也不願擁抱川普 共和黨近30年最差表現

選民不滿拜登也不願擁抱川普 共和黨近30年最差表現
期中選後暴怒尖叫？ 川普闢謠：所有獲勝的人都我的人

期中選後暴怒尖叫？ 川普闢謠：所有獲勝的人都我的人

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

2022-11-09 16:45
共和黨俄州參議員候選人范斯。(美聯社）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

2022-11-09 13:00
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

2022-11-09 14:01
無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替