共和黨逾140當選人 挺川普大選「陰謀論」

期中選舉超過140名支持前總統川普2020年選舉陰謀論的共和黨候選人，在聯邦參眾議員及其他州級公職選舉勝出。圖為前總統川普8日晚在佛州自宅海湖莊園與媒體交談。(路透)

這次期中選舉 超過140名支持前總統川普 2020年選舉陰謀論的共和黨 候選人，在聯邦參眾議員及其他州級公職選舉勝出，這批選舉陰謀論支持者就任之後，可能透過職務對日後選舉結果做出影響。

川普在這次選舉裡共計為大約200名候選人背書，候選人是否支持選舉陰謀論，是川普衡量是否願意背書的前提。川普在投票前夕表示，如果幫忙背書的候選人勝選，自己確實功不可沒，如果選輸了，他則不必承擔責任。

州務卿通常負責各州選務工作，川普背書的阿拉巴馬州州務卿候選人艾倫(Wes Allen)，順利當選。當選印地安納州州務卿的川普背書共和黨候選人莫拉列斯(Diego Morales)，同樣也是選舉陰謀論支持者。川普背書的懷俄明州州務卿共和黨候選人葛雷(Chuck Gray)，是在沒有競爭對手的情況下輕鬆勝選。

不過，力挺川普的共和黨候選人當中，落選的也大有人在。來自共和黨極端右派的賓州參議員馬垂諾(Doug Mastriano)是川普鐵粉，角逐賓州州長雖在共和黨初選輕鬆勝出，8日投票結果卻輸給民主黨候選人夏皮羅(Josh Shapiro)。馬垂諾曾參加2021年1月6日華府挺川集會，還安排巴士接送川普支持者前往華府；他主張應該撤銷2020年選舉結果。

明尼蘇達州州務卿選舉裡，川普為支持選舉陰謀論的共和黨候選人克洛奇特(Kim Crockett)背書，但克洛奇特最後落選；川普背書的共和黨新墨西哥州州務卿候選人特魯吉洛(Audrey Trujillo)曾力挺川普廢除2020年選舉結果，但在這次選舉她則敗給了民主黨對手。

川普力挺的新罕布夏州共和黨候選人博杜克(Don Bolduc)，曾在初選期間表示，2020年選舉是川普勝選結果遭到偷竊，但選前最後幾周則突然改口。博杜克在這次選舉裡被民主黨對手哈森(Maggie Hassan)打敗。

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