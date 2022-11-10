不再搖擺？德桑提斯大贏17%連任 佛州成共和黨囊中物

佛州州長德桑提斯（右）以高票數連任，他是共和黨內的新星，也是川普重返總統之路的黨內主要對手。（美聯社）

佛羅里達州州長德桑提斯8日以17個百分點的得票差距大勝，這讓他2024年選總統的可能性大增；此次選舉結果顯示，曾為初選搖擺州的佛州 成為堅定的共和黨 紅州，多位共和黨候選人成功連任或當選，凸顯民主黨 在佛州已失競爭力。

佛州投票8日晚間7時結束，9日凌晨開出99%選票之際，德桑提斯一度領先19.4個百分點；44歲的德桑提斯順利連任，鞏固他在共和黨的明星地位，且可望於下屆大選代黨出征。

他在勝選說中說，第一個任期力抗新冠病毒封鎖令和文化戰爭。他說：「我們看到許多司法轄區的自由和生活方式凋零，佛州守住底線。我們選擇事實而非恐懼，我們選擇教育而非教化。」

除了德桑提斯連任外，佛州聯邦參議員魯比歐擊退聯邦眾議員戴敏斯(Val Demings)，成功連任。

共和黨在邁阿密戴德郡這個傳統的佛州南部民主黨票倉得勝，佛州近年逐漸右轉，2016年的民主黨總統提名人喜萊莉‧柯林頓以逾29%選票拿下該郡；到了2020年，拜登總統的勝利區間縮減至7個百分點；反觀共和黨，前總統川普這兩年都在佛州全州取勝。

民主黨在佛州的選情近年漸趨慘澹，共和黨的選民登記今年超越民主黨，這是佛州近代政治史上首次，而共和黨的選民優勢成長逾30萬人。

德桑提斯推動選區重畫，造出四個新的親共和黨席次，經共和黨掌控的州議會批准後，佛州今年兩黨競爭激烈的國會選區少了好幾個。

共和黨籍聯邦眾議員薩拉查(Maria Elvira Salazar)8日在邁阿密為主的第27選區打敗州眾議員塔迪歐(Annette Taddeo)，該選區是佛州競爭最激烈的眾院選區。

民主黨在佛州第13選區同樣吞敗，那曾是克里斯特的選區，該選區經重畫後已讓民主黨喪失競爭力。

佛州民主黨多年來受到內部紛爭及募資困擾，全國的民主黨金主、外圍團體有鑑於佛州轉紅，吝於投資佛州。

民主黨民調專家凱特(Kevin Cate)表示，到了2026年，無黨籍候選人在佛州州長選舉的贏面，都比民主黨候選人來得大，「就是那麼糟，完全崩壞，不是重置就是滅亡」。

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