我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

不再搖擺？德桑提斯大贏17%連任 佛州成共和黨囊中物

編譯陳韻涵／綜合9日電
佛州州長德桑提斯（右）以高票數連任，他是共和黨內的新星，也是川普重返總統之路的黨內主要對手。（美聯社）
佛州州長德桑提斯（右）以高票數連任，他是共和黨內的新星，也是川普重返總統之路的黨內主要對手。（美聯社）

佛羅里達州州長德桑提斯8日以17個百分點的得票差距大勝，這讓他2024年選總統的可能性大增；此次選舉結果顯示，曾為初選搖擺州的佛州成為堅定的共和黨紅州，多位共和黨候選人成功連任或當選，凸顯民主黨在佛州已失競爭力。

佛州投票8日晚間7時結束，9日凌晨開出99%選票之際，德桑提斯一度領先19.4個百分點；44歲的德桑提斯順利連任，鞏固他在共和黨的明星地位，且可望於下屆大選代黨出征。 

他在勝選說中說，第一個任期力抗新冠病毒封鎖令和文化戰爭。他說：「我們看到許多司法轄區的自由和生活方式凋零，佛州守住底線。我們選擇事實而非恐懼，我們選擇教育而非教化。」

除了德桑提斯連任外，佛州聯邦參議員魯比歐擊退聯邦眾議員戴敏斯(Val Demings)，成功連任。

共和黨在邁阿密戴德郡這個傳統的佛州南部民主黨票倉得勝，佛州近年逐漸右轉，2016年的民主黨總統提名人喜萊莉‧柯林頓以逾29%選票拿下該郡；到了2020年，拜登總統的勝利區間縮減至7個百分點；反觀共和黨，前總統川普這兩年都在佛州全州取勝。

民主黨在佛州的選情近年漸趨慘澹，共和黨的選民登記今年超越民主黨，這是佛州近代政治史上首次，而共和黨的選民優勢成長逾30萬人。

德桑提斯推動選區重畫，造出四個新的親共和黨席次，經共和黨掌控的州議會批准後，佛州今年兩黨競爭激烈的國會選區少了好幾個。

共和黨籍聯邦眾議員薩拉查(Maria Elvira Salazar)8日在邁阿密為主的第27選區打敗州眾議員塔迪歐(Annette Taddeo)，該選區是佛州競爭最激烈的眾院選區。

民主黨在佛州第13選區同樣吞敗，那曾是克里斯特的選區，該選區經重畫後已讓民主黨喪失競爭力。

佛州民主黨多年來受到內部紛爭及募資困擾，全國的民主黨金主、外圍團體有鑑於佛州轉紅，吝於投資佛州。

民主黨民調專家凱特(Kevin Cate)表示，到了2026年，無黨籍候選人在佛州州長選舉的贏面，都比民主黨候選人來得大，「就是那麼糟，完全崩壞，不是重置就是滅亡」。

看更多《期中選舉》相關報導

看更多《期中選舉》選情地圖

川普（右）有意三度參選總統，黨內最大對手則是佛州州長德桑提斯（左）；圖為德桑提斯...
川普（右）有意三度參選總統，黨內最大對手則是佛州州長德桑提斯（左）；圖為德桑提斯2020年赴白宮與當時的總統川普見面。（路透）

佛州 民主黨 共和黨

上一則

期中選舉不如預期 共和黨「抓戰犯」湧檢討川普聲浪

下一則

馬斯克親中、沙國企業入股推特 拜登：與他國關係值得關注

延伸閱讀

期中選舉出口民調：亞裔選民占2% 其中58%票投民主黨

期中選舉出口民調：亞裔選民占2% 其中58%票投民主黨
期中選舉後眾院大換血 新議員年輕多元

期中選舉後眾院大換血 新議員年輕多元
「紅潮」難撼動 民主黨續掌控紐約州議會

「紅潮」難撼動 民主黨續掌控紐約州議會
紅潮未現 共和黨仍稱霸德州

紅潮未現 共和黨仍稱霸德州

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

2022-11-09 16:45
共和黨俄州參議員候選人范斯。(美聯社）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

2022-11-09 13:00
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

2022-11-09 14:01
無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替