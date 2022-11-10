說好的紅潮呢？川普對期中選舉有點失望 仍喊「大勝」

前總統川普8日晚在佛州自宅海湖莊園。(路透)

前總統川普 9日承認，這次期中選舉結果「有點令人失望」，但仍算「大勝」；川普另稱報導說他對結果生氣是假消息，不會影響參選總統計畫，他不忘挖苦這次不靠他而連任佛州州長的德桑提斯，指德桑提斯得票少於他2020年斬獲；另外，賓州聯邦參議員共和黨 候選人奧茲(Mehmet Oz)落選，川普已怪罪到老婆梅蘭妮亞頭上。

賓州奧茲落選 川普怪老婆

川普在9日凌晨在自家Truth社群平台貼文說，由某些觀點來看，8日選舉有點叫人失望，但由他個人觀之，「174勝9敗，這個晚上真偉大，只有假消息媒體，伴同他們的犯罪同夥民主黨 ，才會竭盡全力淡化它。」川普9日下午的另則貼文誇更大，「219勝16敗，誰能做得更好？」

距投票停止、計票還在進行不到24小時，共和黨已在追究何以預期的紅色「浪潮」竟然變成「漣漪」；本屬哀兵的民主黨聯邦眾議員如艾比蓋兒‧史班柏格(Abigail Spanberger，維吉尼亞州)、莫文(Frank Mrvan，印第安納州)都存活下來，贏得連任。

在賓州，川普背書且為其輔選的共和黨候選人奧茲落選，敗給民主黨的費特曼(John Fetterman)，讓共和黨喪失聯邦參院開缺的該席次，橫受打擊。

國家廣播公司(NBC)估計，共和黨在聯邦眾院還能斬獲九席，總席次達222席，僅低空越過過半席次的218席，略優於民主黨；但選前共和黨估計的是大勝。

關鍵州的表現 川派慘兮兮

紐約時報報導，在某些關鍵州，川普支持的候選人要不是輸掉，就是表現慘兮兮；例如在賓州，民主黨的夏皮羅(Josh Shapiro)擊敗共和黨候選人馬垂諾(Doug Mastriano)，成為賓州州長。

有些川派候選人表現不錯，例如俄亥俄州共和黨參院候選人萬斯(J.D. Vance)，另外川普加碼最大的喬治亞州參議員候選人沃克(Herschel Walker)至少能進入12月的決選。

共和黨8日勝選的亮點在佛州，現任州長德桑提斯連任成功，且勝選幅度之大是共和黨人20年來僅見；但德桑提斯不像4年前要川普提拔，靠一己之力獲勝，儼然成為共和黨2024年總統候選人的另一選項。紐時報導，川普打算在下周宣布第三次競選總統。

知情人士透露，選情如此之近，讓川普困惑不已，因此8日晚間在他海湖莊園的選後之夜派對上，沒什麼興趣對群眾講話，僅簡短致詞；他誇獎的幾個人之一是阿拉巴馬州共和黨參議員候選人布里特(Katie Britt)，但她的勝選早在意料之中。

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