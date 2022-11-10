期中選舉不如預期 共和黨「抓戰犯」湧檢討川普聲浪

前總統川普支持的一些共和黨候選人在本次選舉中落敗，導致黨內檢討川普的聲浪漸漸成形。圖為川普8日晚在佛州自宅海湖莊園與媒體交談。(路透)

隨著各州投開票作業漸漸結束，共和黨 雖取得優勢，但至今仍未拿下決定性勝利，選前預測的「紅潮」並未出現，特別是前總統川普 支持的一些共和黨候選人在本次選舉中落敗，導致黨內檢討川普的聲浪漸漸成形。

據最新開票結果顯示，川普大力支持的賓州聯邦參議員候選人奧茲(Mehmet Oz)落選，而喬治亞州雖然由於兩黨候選人得票均未過半，預定於12月初進行第二輪決選，但同受川普支持的共和黨候選人沃克(Herschel Walker)所得票數落後民主黨籍沃諾克(Herschel Walker)約3萬餘票，能否搶下這一席也不一定。

伊利諾州共和黨籍聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)9日在推特上說：「現在結果很明顯，共和黨應該把『川普』永遠從字典中刪除。」

喬州共和黨籍副州長鄧肯(Geoff Duncan)接受有線電視新聞網(CNN)採訪時指出，選舉結果顯示選民「拒絕了川普及其所支持的候選人，並將川普拋諸腦後」；鄧肯說：「我認為選舉結果向我們發出的訊息，就是這次選舉是共和黨的一個轉捩點。」

民主黨候選人在這次選舉中力擋紅潮的強勁表現，讓立場明顯右傾的福斯新聞網(Fox News)都開始反思；福斯新聞網著名政治評論家蒂森(Marc Thiessen)說：「共和黨人出乎意料的疲軟表現是一場絕對的災難，是選民對共和黨的嚴厲控訴。」

川普則表示「自己只對勝選負責，輸了不能怪他」；他說：「他們表現好的時候，沒有人會覺得那是我的功勞；如果他們搞砸，就什麼都會怪到我頭上，所以不管怎樣我都準備好了。」

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