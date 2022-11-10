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期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

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威州強生逆轉戰局 增添共和黨掌參院希望

編譯孫梁／綜合9日電
共和黨的威州資深聯邦參議員強生，9日凌晨宣布勝選連任，贏得驚險。(美聯社)
共和黨的威州資深聯邦參議員強生，9日凌晨宣布勝選連任，贏得驚險。(美聯社)

爭取三連任的威斯康辛州國會共和黨參議員強生(Ron Johnson)的選情曾最不被看好，但他卻有驚無險擊敗民主黨副州長伯恩斯(Mandela Barnes)的挑戰，增添了共和黨掌控參院的希望。

強生是民主黨人保住參院控制權的最主要攻擊目標，他的民調9月13日還落後伯恩斯近五個百分點，但差距隨後迅速縮小，9月20日開始反超對手後，一直保持舒適的領先優勢。

拜登總統2020年在威州以不到1%的2萬票差距獲勝，此次期中選舉被認為是民主黨人藉助上次勝選的聲勢，擊敗強生的最佳時機。

茶黨2010年異軍突起，協助共和黨人奪回眾院後，強生當年以政治素人的身分首度競選國會參議員並一舉獲勝，爆冷擊敗了民主黨國會參議員芬哥德(Russ Feingold)。2016年爭取兩連任時重新與芬哥德對決， 被廣泛認為不會再爆冷，將輸給他的老對手，選前數周，全國共和黨參院委員會甚至取消給威州的80萬元資助計畫，認為當時的民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓將拿下威州，但強生依然爆冷成功兩連任。

作為參院國土安全和政府事務委員會的常設調查小組的共和黨首席成員，強生將在調查拜登政府上發揮主要作用，尤其是對聯邦調查局(FBI)和司法部的政治影響力，以及對拜登的兒子杭特的調查。

強生的發言人說：「共和黨掌控參院後，強生作為常設調查小組主席，優先議題將是揭開一系列事件的真相，包括因應疫情失敗、貪腐、聯邦執法部門和情治系統的政治化，並繼續調查杭特·拜登和拜登家族。」

期中選舉前數月，強生及其盟友對伯恩斯發起猛烈攻擊，批評他對犯罪的立場軟弱，支持終止現金保釋。共和黨人認為，伯恩斯的主張與威州沃科夏鎮(Waukesha)發生聖誕遊行隊伍遭到汽車衝撞輾壓有關，開車男子因為家暴被關，僅以1000元保釋金獲釋後，駕駛多功能車衝向遊行隊伍，導致六人死亡，數十人受傷。

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