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路透：獨立選民倒向民主黨 墮胎與川普讓紅潮捲不起來

記者張聲肇／綜合報導
專家指，多數選民對維護婦女墮胎權與對川普個人厭惡的兩種因素，使支持共和黨的紅潮未如預期中出現。(Getty Images)
專家指，多數選民對維護婦女墮胎權與對川普個人厭惡的兩種因素，使支持共和黨的紅潮未如預期中出現。(Getty Images)

喬治亞州選民尼爾遜(Michele and Matthew Nielsen)夫婦民主、共和兩黨都投票支持過，這次，「要我投共和黨可以，但不要跟我提墮胎問題，不要跟我談到川普，」因此，參議員票為了反對川普挺的沃克，他們投給民主黨的沃諾克。

這種想法的選民約有好幾百萬，路透報導，墮胎議題和川普因素是共和黨「紅潮」未現的主因。共和黨原以為拜登人氣不旺，油價食物價格飆漲，而拜登束手無策，參眾兩院非共和黨莫屬，結果眾院議長席位是奪回來了，多數黨的地位卻不怎麼「絕大多」數，參院甚至要喬治亞州12月初二輪選舉才定奪哪一黨席次過半。

出口民調和各式研究都顯示，通膨是選民最關切的問題，但墮胎權也不遑多讓，這點，民主黨策士都感意外。另外，愛迪生民調公司做的出口民調發現，58%選民對川普沒好印象，喜歡他的只有39%。

最高法院6月推翻憲法規定的墮胎權，刺激不少無黨派選民轉向民主黨。民主黨「催票」員李歐波德(Jared Leopold)說，期中選舉向來是選民洩憤的好機會，是對執政黨不利的選舉，「但是墮胎問題打亂了這種行情。」

愛迪生公司發現，歷來修理執政黨的獨立選民，這次反而以49%對47%之比支持民、共兩黨，女性尤然。

總體而言，31%選民最關切的是通膨，27%最關切墮胎權問題，治安和移民各僅為10%選民認為首要議題。但占總選民稍過半的女性選民，把墮胎當首要關切議題的比率，比最關切通膨的，多出5個百分點。

女性選民站出來投票，而且投給民主黨，是這次選舉民主黨不致慘敗的一大原因。

內華達大學18歲學生萊特(Sydney Wright)自認是保守派，但這次選舉選民主黨，就是因為墮胎權問題。另外，川普令她反感，也是她的票不投給共和黨的原因。

鳳凰城共和黨員萊禮(Nyasha Riley)也是因這兩大因素，不但不投共和黨，反而投給民主黨。川普力挺的候選人出現在亞利桑納州的選票，讓她覺得共和黨「太極端了。」

賓州資深共和黨幹部說，民主黨的費特曼擊敗川普力挺的奧茲，讓賓州「痛失」參院席次，應足以讓賓州共和黨人好好反省。

圖為保障墮胎權人士9日在包括密蘇里州在內的全美各地表達維權。(美聯社)
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共和黨 民主黨 墮胎

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