紅潮只見「紅色漣漪」喬州恐成參院決勝州

選前不少民調都預測保守勢力會紅潮湧現，但選舉大致底定，共和黨並未大贏。圖為可望成為眾院議長的麥卡錫。（Getty Images)

民主黨 在期中選舉的表現超乎預期，選舉結果未出現共和黨 預期的「紅潮」，只見「紅色漣漪」；共和黨控制聯邦眾院，但參院 關鍵席次未決，喬治亞州聯邦參議員決選訂12月6日舉行，極可能成為最後誰掌參院的決勝州。

期中選舉8日投票，開票結果一路進行到翌日早晨，卻讓共和黨人困惑。

共和黨人原預期，在高通膨與國民質疑拜登總統施政的情況下，多位共和黨候選人會掀起紅潮(red wave)輕鬆當選；儘管共和黨奪回眾院多數，但參院控制權未明，2024年大選的關鍵搖擺州如亞利桑納州的極右派人選也未改寫歷史。

隨著計票進入尾聲，博學家和政治分析師認為，這場選舉頂多出現「紅色漣漪」(red ripple)。

前總統歐巴馬的競選經理普勞夫(David Plouffe)說：「這讓我們上了一課，選民總是掌握最終話語權。」

媒體指出，此次選舉很可能是共和黨自2017年以來，首次以如此「勉強」的奪回眾院。

在參院方面，當前逾95%的開票結果顯示，拚連任的喬州民主黨籍現任參議員沃諾克(Raphael Warnock)以49.42%得票率，領先共和黨對手、前美式足球明星沃克(Herschel Walker，48.52%)，但兩人都未達得票率50%的簡單多數門檻，依法要舉行決選，訂12月6日決勝負。

沃諾克和沃克9日分別已推動決選募資，喬州決選結果將決定民主或共和哪黨掌控參院，一如2020年選舉的情況。

參院選情膠著的還有亞利桑納州和內華達州，前太空人、拚連任的亞利桑納州民主黨參議員凱利(Mark Kelly)在該州截至9日晚間10時開出的70%選票中，以51.4%得票率領先對手5個百分點；同樣爭取連任的內華達州民主黨參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)則在該州截至9日晚間10時開出的78%選票中，以47.5%得票率落後共和黨對手賴克紹(Adam Laxalt)約兩個百分點。

若民主黨輸掉亞利桑納州或內華達州其一，喬州決選結果將決定參院控制權；而若民主黨失掉兩州，無論喬州決選結果如何，共和黨都將奪回參院多數地位。