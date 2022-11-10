友台派議員幾乎全勝 「挺台抗中」將延續

美期中選舉友台議員幾乎全勝。圖為國會眾院共和黨領袖麥卡錫(左)、外交委員會首席議員麥考爾(右)等眾議員與中華民國駐美代表蕭美琴(中)在國與對談台灣政策。(華盛頓記者張文馨／攝影)

美國期中選舉開票工作持續進行，雖然國會由哪個黨當家雖還未落定，但對台灣友好的國會議員已確定幾乎全數當選，唯一連任失利的是眾院 「台灣連線」主席夏波，下屆國會預期將延續挺台抗中態勢。

今年期中選舉眾議院435席全數改選，參議院100席中改選35席，其中爭取連任的友台派議員表現亮眼，多數以壓倒性票數當選。

參院 部分，據美聯社開票統計，長年在國會為台灣執言、抗中立場鮮明的共和黨籍參議員魯比歐(Marco Rubio)，以57.7%得票率、16.4個百分點的優勢大勝民主黨 對手，三度連任佛羅里達州聯邦參議員。

參院「台灣連線」成員之一、今年兩度訪問台灣的民主黨籍參議員譚美(Ladda Tammy Duckworth)，也以約14個百分點、超過53萬票的優勢擊敗對手，成功連任。

其他7位爭取連任的參院「台灣連線」成員也大獲全勝，包括民主黨籍參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、范霍倫(Chris Van Hollen)和魏登(Ron Wyden)，以及共和黨籍的葛拉斯里(Chuck Grassley)、莫蘭(Jerry Moran)、藍福特(James Lankford)與史考特(Tim Scott)。

在眾院部分，眾院「台灣連線」共同主席之一、民主黨籍眾議員席瑞斯(Albio Sires)去年底退休，僅其餘三位共同主席夏波(Steve Chabot)、狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)及康諾里(Gerry Connolly)爭取連任。

狄亞士巴拉特與康諾里皆分別在佛羅里達、維吉尼亞州獲勝，但已有約26年國會資歷、代表俄亥俄州的夏波，卻以5個百分點、約1萬4000票的差距，敗給民主黨籍對手、辛辛那提市議員蘭斯曼(Greg Landsman)。

此外，眾院外委會共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)以29個百分點的大優勢擊敗民主黨對手，第10度連任德州聯邦眾議員。麥考爾在外委會相當關注中國威脅，且時常為台灣執言；今年9月他領銜提出欲大幅更新美國對台政策的「台灣政策法案」(Taiwan Policy Act)眾院版本，計劃未來五年提供台灣65億美元軍援，並要求美國在台協會(AIT)處長任命案須參議院同意。

今年8月訪問台灣的眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)，以及隨她訪台的民主黨籍眾院外委會主席米克斯(Gregory Meeks)，也都以壓倒性優勢連任。

此外，在這屆國會提出「與台灣同一陣線法案」(STAND with Taiwan Act)、「武裝台灣法案」(Arm Taiwan Act)、「台灣夥伴關係法案」(Taiwan Partnership Act )及「台灣防衛法案」(Taiwan Defense Act)等至少四項友台法案的共和黨籍眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)，以高達73.5%的得票率當選。

另據透露，美台官員8日到9日在紐約舉行台美21世紀貿易倡議會議，根據美國貿易代表署9日發布會後新聞稿指會議「富有成效」，就6月談定的11個貿易領域交換關鍵概念，雙方共識未來會舉行更多會議。