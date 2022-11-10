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友台派議員幾乎全勝 「挺台抗中」將延續

編譯中心／綜合9日電
美期中選舉友台議員幾乎全勝。圖為國會眾院共和黨領袖麥卡錫(左)、外交委員會首席議員麥考爾(右)等眾議員與中華民國駐美代表蕭美琴(中)在國與對談台灣政策。(華盛頓記者張文馨／攝影)
美期中選舉友台議員幾乎全勝。圖為國會眾院共和黨領袖麥卡錫(左)、外交委員會首席議員麥考爾(右)等眾議員與中華民國駐美代表蕭美琴(中)在國與對談台灣政策。(華盛頓記者張文馨／攝影)

美國期中選舉開票工作持續進行，雖然國會由哪個黨當家雖還未落定，但對台灣友好的國會議員已確定幾乎全數當選，唯一連任失利的是眾院「台灣連線」主席夏波，下屆國會預期將延續挺台抗中態勢。

今年期中選舉眾議院435席全數改選，參議院100席中改選35席，其中爭取連任的友台派議員表現亮眼，多數以壓倒性票數當選。

參院部分，據美聯社開票統計，長年在國會為台灣執言、抗中立場鮮明的共和黨籍參議員魯比歐(Marco Rubio)，以57.7%得票率、16.4個百分點的優勢大勝民主黨對手，三度連任佛羅里達州聯邦參議員。

參院「台灣連線」成員之一、今年兩度訪問台灣的民主黨籍參議員譚美(Ladda Tammy Duckworth)，也以約14個百分點、超過53萬票的優勢擊敗對手，成功連任。

其他7位爭取連任的參院「台灣連線」成員也大獲全勝，包括民主黨籍參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、范霍倫(Chris Van Hollen)和魏登(Ron Wyden)，以及共和黨籍的葛拉斯里(Chuck Grassley)、莫蘭(Jerry Moran)、藍福特(James Lankford)與史考特(Tim Scott)。

在眾院部分，眾院「台灣連線」共同主席之一、民主黨籍眾議員席瑞斯(Albio Sires)去年底退休，僅其餘三位共同主席夏波(Steve Chabot)、狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)及康諾里(Gerry Connolly)爭取連任。

狄亞士巴拉特與康諾里皆分別在佛羅里達、維吉尼亞州獲勝，但已有約26年國會資歷、代表俄亥俄州的夏波，卻以5個百分點、約1萬4000票的差距，敗給民主黨籍對手、辛辛那提市議員蘭斯曼(Greg Landsman)。

此外，眾院外委會共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)以29個百分點的大優勢擊敗民主黨對手，第10度連任德州聯邦眾議員。麥考爾在外委會相當關注中國威脅，且時常為台灣執言；今年9月他領銜提出欲大幅更新美國對台政策的「台灣政策法案」(Taiwan Policy Act)眾院版本，計劃未來五年提供台灣65億美元軍援，並要求美國在台協會(AIT)處長任命案須參議院同意。

今年8月訪問台灣的眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)，以及隨她訪台的民主黨籍眾院外委會主席米克斯(Gregory Meeks)，也都以壓倒性優勢連任。

此外，在這屆國會提出「與台灣同一陣線法案」(STAND with Taiwan Act)、「武裝台灣法案」(Arm Taiwan Act)、「台灣夥伴關係法案」(Taiwan Partnership Act )及「台灣防衛法案」(Taiwan Defense Act)等至少四項友台法案的共和黨籍眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)，以高達73.5%的得票率當選。

另據透露，美台官員8日到9日在紐約舉行台美21世紀貿易倡議會議，根據美國貿易代表署9日發布會後新聞稿指會議「富有成效」，就6月談定的11個貿易領域交換關鍵概念，雙方共識未來會舉行更多會議。

美國貿易代表署表示，這項討論由美國在台協會(AIT)和駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)主持，助理貿易代表麥卡廷(Terry McCartin)、白宮國家經濟委員會(NEC)、商務部、財政部、聯邦中小企業署(SBA)以及食品藥物管理局(FDA)均有代表與會。

美期中選舉友台議員幾乎全勝。圖為中華民國駐美代表蕭美琴應國會眾院中國工作小組之邀...
美期中選舉友台議員幾乎全勝。圖為中華民國駐美代表蕭美琴應國會眾院中國工作小組之邀參加圓桌會議，對談台灣政策。(華盛頓記者張文馨／攝影)

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