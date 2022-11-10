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期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

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20度連任 俄州民主黨女眾議員創最長任期

編譯柯立偉／綜合9日電
俄亥俄州第九選區聯邦眾議員馬西．卡普圖爾成功連任，將成為史上任期最長的女性國會議員。(美聯社)
俄亥俄州第九選區聯邦眾議員馬西．卡普圖爾成功連任，將成為史上任期最長的女性國會議員。(美聯社)

期中選舉的部分選票仍在統計，但俄亥俄州第九選區聯邦眾議員馬西．卡普圖爾(Marcy Kaptur)已確定擊敗共和黨挑戰者馬哲斯基(J. R. Majewski)連續第20度當選，拿下第21個任期，將成為史上任期最長的女性國會議員。

共和黨人原本預估，在2020年人口普查、選區重畫後，由於有較為保守的地區被畫入卡普圖爾的選區，再加上2020年總統大選時，前總統川普在她原本的選區得票率高，大大降低了她成功連任的可能性。但最終卡普圖爾仍以56.5%的支持率贏過馬哲斯基的43.5%，拿下第117屆聯邦眾院門票。

挑戰者馬哲斯基是共和黨的「擁川派候選人」，不只附和川普的「選舉被竊論」，也曾參與2021年1月6日國會山莊暴亂事件；據他自述曾於1999至20003年間在空軍服役，希望爭取當地有軍事背景的選民支持；然而，美聯社9月的新聞爆料指他誇大了在海外服役期間面對威脅時的功績，他的選情從此被看衰。

卡普圖爾自1982年首度當選，至今已40年，在任時間與馬里蘭州民主黨籍前聯邦參議員芭芭拉．米卡爾斯基(Barbara Mikulski)相同，如今卡普圖爾再度當選，意味不論她是否能完成本屆任期，都將成為史上任期最長的女議員。

米卡爾斯基於1977年在馬里蘭州第三選區當選聯邦眾議員後連任五屆，隨後又於1987年當選為馬里蘭州聯邦參議員，至2017年退休；至於史上在位最久的男性議員，則是眾院前議長、密西根州第12選區民主黨籍議員丁格爾(John Dingell)，自1955年連任至2015年，在位一甲子。

共和黨 馬里蘭州 眾院

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