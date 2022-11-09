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賓州眾議員選前癌逝 仍以85%壓倒性票數「死後當選」

賓州眾議員選前癌逝 仍以85%壓倒性票數「死後當選」

編譯周辰陽／即時報導
賓州州眾議員德魯卡選前一個月辭世，但他在8日舉行的州議會選舉仍以壓倒性多數支持再次當選。(取材自賓州議會網站)
賓州州眾議員德魯卡選前一個月辭世，但他在8日舉行的州議會選舉仍以壓倒性多數支持再次當選。(取材自賓州議會網站)

賓州一位長期擔任州眾議員（State representative ）的政治人物選前一個月辭世，但他在8日舉行的州議會選舉仍以壓倒性多數支持再次當選。

衛報報導，今年85歲的賓州民主黨人德魯卡（Anthony "Tony" DeLuca）是該州服務時間最長的州眾議員，10月9日因淋巴癌過世，但因為時已晚，無法更動選票或推出另一位候選人角逐他的席位。

儘管如此，開票結果仍顯示德魯卡獲得了超過85%的選民支持，綠黨籍對手李文斯頓（Queonia "Zarah" Livingston）則僅取得超過14%選票。

德魯卡的勝選啟動了特別選舉，將於晚些時候舉行。這也不是第一次發生候選人死後勝選，內華達州妓院老闆霍夫（Dennis Hof）2018年參選州議員，儘管選前不到一個月死亡，但仍然成功當選，該郡專員隨後依州法選定一人接替他的席位。

報導指出，對於候選人死後當選的原因，有些人歸咎於選民對候選人是否還活著等時事的認識不足，有些人則認為選民只是選擇了他們最熟悉的名字。

德魯卡代表賓州州眾議院第32選區長達39年，在過去20年都擔任州眾議院保險委員會的民主黨主席，之前曾兩度戰勝淋巴癌，他跟保險公司爭取爭取患者的權利，並追究醫療專業人員的責任。

德魯卡在自己首度診斷出淋巴癌與結縭66年的已故妻子診斷出乳癌後，就成了癌症認識的直率倡導者，並且增加了當地癌症研究的資金。他在2021至2022年會期期間發起了100多項法案，直到去世前幾天仍遠程表決法案。

賓州 癌症 眾議員

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