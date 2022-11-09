「美國好日子」拜登對選舉結果振奮 打算與共和黨合作

拜登對選舉結果感到振奮。（美聯社）

期中選舉開票作業持續進行中，在兩黨都未確認拿下國會多數前，總統拜登 就在白宮 舉行記者會，他說，投票率創歷史新高，證明民主是美國的本質，接下來兩年會與共和黨 人合作推進施政，也會尋求連任。

拜登9日表示，「這是民主的好日子，是美國的好日子。」原本外界預期的紅潮沒有發生，民主黨丟掉的眾議員席位，是40年來歷任民主黨總統的期中選舉最少的，也是1986年以來期中選舉時州長選最好的一次。

拜登8日晚間在白宮收看開票過程，並逐一致電當選的民主黨同志；白宮氣氛高漲，白宮幕僚長柯連恩（Ron Klain）推文寫道：「永遠不要低估拜登團隊被低估了多少。」

拜登說，他看到了選民清楚表達的擔憂，包含通貨膨脹、犯罪與民主；美國人民的挫敗，他都知道了。

拜登表示，上任以來推動的重大法案和建設還需要時間發揮效果，接下來他會和共和黨人合作，繼續推進未來的施政。

不過拜登也清楚表態，拒絕墮胎禁令、為富人減稅、增加處方藥成本、削減社會保障和醫療保險，或取消為氣候變遷做的努力。

拜登向共和黨人伸出橄欖枝，除了在選舉結果未明朗前，致電聯邦眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），還打算在下周參加20國集團（G20）峰會結束，回到華府就邀請兩黨領導人到白宮開會討論如何推動美國經濟與國家安全，拜登強調「我願意接受任何好的想法。」

此外，拜登說，共和黨內只有少數的「極端MAGA」，多數共和黨人都是正直可敬的，即便與民主黨意見分歧。

拜登說，當他第一次參加七大工業國（G7）會議向英國、加拿大、法國、德國、義大利和日本等6位世界領導人宣告「美國回來了」，他們的反應是「這會持續多久？」拜登說，美國的民主和國家參與必須穩定維持，即便川普真的參選總統，他也會確保在遵守憲法的合法努力下，川普無法成為下一任美國總統。

對於2024，拜登說，他打算尋求連任，不過這要和家人討論，預計明年初作出決定。