我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無法取得簡單多數 喬州參議員12月決選才會出爐

每年浪費1.8萬元？這12個節約招式幫你「堵漏」

期中選舉友台派幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

中央社華盛頓9日專電
在參議院部分，根據美聯社開票統計，長年在國會為台灣執言、抗中立場鮮明的共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio，圖），以57.7%得票率、16.4個百分點的差距，大勝民主黨對手，3度連任佛羅里達州聯邦參議員。歐新社
在參議院部分，根據美聯社開票統計，長年在國會為台灣執言、抗中立場鮮明的共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio，圖），以57.7%得票率、16.4個百分點的差距，大勝民主黨對手，3度連任佛羅里達州聯邦參議員。歐新社

期中選舉開票工作持續進行，國會由哪黨當家雖還未落定，但友台派議員已確定幾乎全數當選，唯一連任失利的是眾院「台灣連線」主席夏波，下屆國會預期將延續挺台抗中態勢。

今年期中選舉眾議院435席全數改選，參議院100席中改選35席，其中爭取連任的友台派議員表現亮眼，多數以壓倒性票數當選。

在參議院部分，根據美聯社開票統計，長年在國會為台灣執言、抗中立場鮮明的共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio），以57.7%得票率、16.4個百分點的差距，大勝民主黨對手，3度連任佛羅里達州聯邦參議員。

參院「台灣連線」成員之一、今年兩度訪問台灣的民主黨籍參議員譚美（Ladda Tammy Duckworth），也以約14個百分點、超過53萬票的差距擊敗對手，成功連任。

其他7位爭取連任的參院「台灣連線」成員也大獲全勝，包括民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、范霍倫（Chris Van Hollen）和魏登（Ron Wyden），以及共和黨籍的葛拉斯理（Chuck Grassley）、莫蘭（Jerry Moran）、蘭克福德（James Lankford）與史考特（Tim Scott）。

在眾議院部分，眾院「台灣連線」共同主席之一、民主黨籍眾議員席瑞斯（Albio Sires）去年底宣布退休，僅其餘3位共同主席夏波（Steve Chabot）、迪馬里（Mario Diaz-Balart）及康諾里（Gerry Connolly）爭取連任。

迪馬里與康諾里皆分別在佛羅里達、維吉尼亞州取得勝利，但已有約26年國會資歷、代表俄亥俄州的夏波，卻不幸以5個百分點、約1萬4000票的差距，敗給民主黨籍對手、辛辛那提市議員蘭斯曼（Greg Landsman）。

夏波是挺台資歷最久的眾議員之一。他1995年初進到國會，同年8月就加入支持台灣參與聯合國的決議案連署；之後25年期間，他陸續提出或連署支持近100項友台法案或決議案，包括2018年3月上路、鼓勵美台高層互訪的「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）。

另外，眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）以29個百分點的大幅差距擊敗民主黨對手，第10度連任德州聯邦眾議員。

麥考爾在外委會相當關注中國威脅，且時常為台灣執言；今年9月他領銜提出欲大幅更新美國對台政策的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）眾院版本，計劃未來5年提供台灣65億美元軍援，並要求美國在台協會（AIT）處長任命案須參議院同意。

今年8月訪問台灣的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），以及隨她訪台的民主黨籍眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks），也都雙雙在今年期中選舉以壓倒性票數取得連任。

此外，在這屆國會提出「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act）、「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act）、「台灣夥伴關係法案」（Taiwan Partnership Act ）及「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act）等至少4部友台法案的共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），以高達73.5%的得票率當選。

2020年「台北法」（Taipei Act）推手、今年3月提出呼籲駐美代表處更名「台灣代表處法案」（Taiwan Representative Office Act）的共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis），也以亮眼的67.2%得票率成功連任。

其他成功當選的活躍友台眾議員包括去年5月提出「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act）的民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）、去年2月提決議案要求美台恢復建交的共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、曾提案要求美國把台灣視同「北約+」（NATO Plus）成員的共和黨籍眾議員培瑞（Scott Perry）等。

至於去年6月提出「台灣和平與穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act） 的眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera），以及去年2月提案欲協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分的韓裔眾議員金映玉（Young Kim），目前兩人選區開票作業仍進行中，領先幅度分別為11.6、18.2個百分點。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

看更多《期中選舉》相關報導

看更多《期中選舉》選情地圖

民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）獲得連任。路透
民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）獲得連任。路透

眾議員 民主黨 共和黨

上一則

無法取得簡單多數 喬州參議員12月決選才會出爐

下一則

川普造王者沒站穩 佛州連任州長德桑提斯成勁敵

延伸閱讀

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨203席 民主黨175席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨203席 民主黨175席

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨203席 民主黨175席

2022-11-09 12:15
共和黨俄州參議員候選人范斯。(美聯社）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

2022-11-09 13:00
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

2022-11-09 14:01
無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23
國會大廈。(美聯社)

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

2022-11-07 09:26

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨203席 民主黨175席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨203席 民主黨175席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝