喬州選情膠著 共和黨副州長質疑為何找沃克披掛上陣

參議員席次爭奪戰在喬治亞州陷入膠著，尋求連任的民主黨喬州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock，左)得票率49.42%，共和黨候選人沃克(Herschel Walker，右)得票率48.52%。美聯社

參議員席次爭奪戰在喬治亞州陷入膠著，紐約時報9日上午最新票數統計顯示，目前已開出的391萬張選票當中，尋求連任的民主黨喬州 聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)得票率49.42%，共和黨 候選人沃克(Herschel Walker)得票率48.52%。共和黨籍喬州副州長鄧肯(Geoff Duncan)9日表示，共和黨員一覺醒來之後，應該紛紛體認現實，覺得當初應該挑選比沃克更好的候選人才對。

鄧肯9日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「我覺得許多共和黨員都跟我一樣，一覺醒來之後，今天早上紛紛體認到，當初如果挑選更好的候選人披掛上陣，肯定能以像坎普(Brian Kemp)的領先幅度贏得勝利，那樣才能展現真正的領導實力，真正的理念，才能確實贏到喬治亞人民的真心，讓喬州實實在在的全面翻紅。」

鄧肯表示，沃克代表共和黨角逐聯邦參議員的結果，足以做為共和黨全國各地選舉的參考實例，「一路走到現在，如今已經到了應該拋開前總統川普 且繼續往前走的時候」。

他說：「共和黨應該往前邁進，共和黨已經到應該挑選品質更好的候選人，繼續往前走的時候。」

他表示，如果12個月之前，共和黨人可以拋開對川普勝利的執迷，改找真正的共和黨人出馬，推出與選民有切身相關、真正的共和黨政見，「現在我們的處境就會非常不一樣」。

鄧肯說，川普推動的運動風潮，目前看來對共和黨已造成干擾因素。

喬州席次牽動著參議院多數席次鹿死誰手，CNN報導分析，如果沃諾克或沃克最終開票結果都沒有跨越50%門檻，根據喬州選舉法規，將自動進入第二輪選舉，投票日將在12月6日。

喬州州長選舉方面，現任共和黨籍州長坎普以大約53.4%得票率可望連任，民主黨候選人史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)得票率為45.9%。這是繼2018年州長選舉之後，坎普與艾布蘭二度交手。

8日晚間，沃克在選舉之夜開票晚會上對支持者說：「希望大家再多撐一下。」他說：「我要跟大家說的是，我出場並不是要來失敗的。」