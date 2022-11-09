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友台老將夏波落馬 席瑞斯退休 台灣連線共同主席將換人

記者張文馨／華盛頓即時報導
共和黨夏波（Steve Chabot，圖）不敵民主黨對手蘭斯曼（Greg Landsman）挑戰落馬。路透
共和黨夏波（Steve Chabot，圖）不敵民主黨對手蘭斯曼（Greg Landsman）挑戰落馬。路透

國會改選開票作業進行中，兩院台灣連線共同主席將換人，聯邦參議院台灣連線共同主席殷霍夫（Jim Inholf）將退休，眾院台灣連線兩位共和黨的共同主席也將出缺，席瑞斯（Albio Sires）將退休，而夏波（Steve Chabot）不敵民主黨對手挑戰落馬。

國會山莊報（the Hill）報導，夏波承認敗給民主黨對手蘭斯曼（Greg Landsman）；在俄亥俄這個共和黨優勢選區，夏波這次面臨選區重畫，讓民主黨看到一搏希望，兩人選戰打得激烈，選舉支出都超過100萬美元。

夏波不僅擔任台灣連線共同主席，也積極提出友台法案或為台灣發聲，他9月曾表示，台灣連線已經是國會最大團，美國兩黨立場南轅北轍，談到台灣總能團結起來；選舉前夕，他和外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）共同提出「台灣政策法法案」，也和民主黨議員薛曼（Brad Sherman）共同提出「加速台灣武器轉移法案」。

截至本報截稿時間，民主與共和兩黨在參眾兩院的席次斬獲仍在拉鋸中，並未有任何一黨確認拿下多數，也無法確認未來的外交和軍事委員會由何人主導。

不過，兩委員會的主席和首席議員變動不大，參議院外交與軍事委員會主席或首席議員這次均未改選，僅參議院軍事委員會首席議員殷霍夫要退休，維克（Roger Wicker）將接下首席議員，若共和黨贏得參議院多數，維克可能會成為主席。

眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、首席議員麥考爾（Michael McCaul）、軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）和首席議員羅傑斯（Mike Rogers）均被預測順利連任。

在選舉結束後，參議院立即要處理國防授權法案，可能納入日前通過外交委員會審查的「台灣政策法案」的內涵，排除駐美代表處更名案，增加軍事融資規模，參議院軍事委員會主席利德（Jack Reed）提案將援助台灣的外國軍事融資增加到100億美元規模，霍利（Josh Hawley）則提案授權150億美元，還待參議院討論。

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參議院 民主黨 退休

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