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FT對期中選舉結論之一：拜登再次跌破眾人眼鏡

曲怡文、鄭永佳有望創造歷史 或成布魯克林首華裔議員

FT對美期中選舉三結論之一：拜登再次跌破眾人眼鏡

編譯湯淑君／綜合外電
美國總統拜登。（歐新社）
美國總統拜登。（歐新社）

美國期中選舉的一大意外是民主黨表現沒預期糟，從維吉尼亞州到德州，一些原本被視為可能被共和黨拿下的眾議院席次竟守住了，另外在一些看來岌岌可危的參議員選舉，例如新罕布夏州，也贏得漂亮。

金融時報（FT）專欄作家Edward Luce評論指出，這次共和黨未在期中選舉掀起「紅潮」，遑論「海嘯」，只激起一些「漣漪」。無論最終計票結果和國會席次分配如何，已可得到初步結論：總統拜登已避免陷入前任民主黨籍總統歐巴馬和柯林頓的命運。在政治立場兩極對立嚴重的美國，這種結果已稱得上是「勝利」了。

Luce並對這次期中選舉歸納出三點結論：

一，川普影響力不如民調所示那麼強

事實上，前總統川普力挺的極端保守派候選人，這次表現反而不如溫和派共和黨候選人，例如Doug Mastriano就在賓州州長選舉落敗，Daniel Cox參選馬里蘭州州長失利，Don Bolduc競選新罕布夏州參議員也敗北。即使是獲川普支持而且選勝的共和黨候選人，包括拿下俄亥俄州參院席次的JD Vance，自贏得黨內提名以來大致與川普較激進的立場保持距離。

對有意再次競選總統的川普來說，更不利的是，佛州州長Ron DeSantis贏得連任，儼然有取代川普、躍為保守派「讓美國再度偉大」（MAGA）新掌旗者的架式。如果DeSantis與川普爭奪2024代表共和黨角逐白宮大位，拜登或許有一場共和黨內兄弟自相殘殺的好戲可看。

二，拜登再次超越各界對他的低預期

最近評論似乎一面倒地認為，拜登不僅當總統威信減弱，也大致淡出選戰場合。

第一個說法缺乏實質論據，畢竟拜登這兩年來的立法成果輝煌，超越柯林頓執政八年甚至歐巴馬的紀錄。

至於拜登較少出現在選舉造勢場合，其實拜登從政生涯的大半時候都是如此。美國的專家學者名嘴常誇大了雄辯滔滔對勝選的重要性。

根據蓋洛普民調，拜登的支持率僅40%出頭，竟然未對他所屬民主黨的選舉結果造成更大的衝擊，已讓人刮目相看。

三，共和黨將持續干擾拜登，但不足以形成大患

目前看來，這次期中選舉最可能的結果，是共和黨取得薄弱的眾院多數優勢。這種結局仍會對拜登剩下的總統任期造成莫大的干擾。

下一任眾議院議長很可能由共和黨籍的Kevin McCarthy出任，他已表明，打算使「白宮淹沒在法院傳票堆裡」。他準備發動一連串眾院調查案，包括調查白宮涉嫌對新冠病毒源自武漢「實驗室外洩」理論遮遮掩掩、調查拜登去年為何慌忙從阿富汗撤軍、調查拜登之子Hunter Biden涉嫌頂著家族姓氏的光環在外牟利，並查明司法部在調查川普相關案件扮演什麼角色。

McCarthy也承受右翼政治人物要求彈劾拜登的壓力，為川普報兩箭之仇。至於未來可能以什麼罪名或過失指控拜登，目前不得而知。

凡此種種可當作政治人物「演戲」來看。如果民主黨保住參院主控權，這些戲碼最後都生不出結局；如果民主黨失去國會掌控優勢，拜登也可否決任何未獲三分之二多數決通過的法案，這在今日的華府是難以想像的。

外交政策方面，拜登仍保有自由發揮空間。對美國盟友，特別是力挺烏克蘭的聯盟，這可帶來一些安慰。但賞味期只有剩兩年，接下來，一切就全看2024大選結果而定了。

拜登 共和黨 川普

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