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胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

期中選舉五大重點一次看

編譯陳律安／綜合外電
共和黨並未在美國期中選舉大獲全勝。（歐新社）
共和黨並未在美國期中選舉大獲全勝。（歐新社）

美國期中選舉結果即將塵埃落定，彭博資訊整理出本次選戰的五大看點。

共和黨未掀起「紅色浪潮」

共和黨希望在眾議院的席次能大幅領先民主黨，但事實上民主黨的席次比預期多，甚至還搶下了先前共和黨的幾個席次。截至美國時間9日上午的計票結果顯示，共和黨眾議員將以微小的差距掌控眾院，意味著眾院將更難以監督政府，小團體議員也可握有極大的權力。

參議院席次仍懸而未決

參議院的控制權，可能要等到12月6日喬治亞州的決選才能底定。民主黨拿下賓州一席參議員席次，共和黨很有可能翻轉內華達州。初步結果顯示，民主黨可望保住原先在亞利桑納州的席次，共和黨則保住威斯康辛州。

墮胎權得勝

根據加州、密西根州、佛蒙特州的表決結果，這些州的州憲法將獲得修正，以賦予女性墮胎權。先前多布斯案的裁決被最高法院推翻，使女性墮胎權喪失聯邦法規的保護。墮胎權的倡議在這些州獲勝，可能在未來數年引發其他州跟進表決。

對2024年美國總統大選的影響

佛羅里達州共和黨籍州長迪尚特和加州民主黨籍州長紐森均成功連任，這兩人有可能參加2024年的美國總統大選。此外，紐約州首位女性州長霍楚也成功連任，將迎接一個完整的州長任期。麻州檢察總長希利也當選州長，成為該州第一位女性和LGBTQ州長。

政治人物質疑選舉結果

在開票結束前，前總統川普已對選舉結果提出質疑，可能在未來數日掀起波瀾。亞利桑納州州長參選人雷克也宣稱選舉過程中發生了不法情事。

共和黨 民主黨 墮胎

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