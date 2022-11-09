期中選舉 共和黨眾院領先 參院兩黨拉鋸

美國期中選舉，預計共和黨可順利拿下眾院多數。（路透資料照片）

期中選舉8日舉行，截至9日凌晨2時，綜合媒體報導，眾院共和黨 以193席比民主黨 170席明顯領先；參院 共和黨以47席比民主黨48席，民主黨逆轉一席，尚未定局。預計共和黨可順利拿下眾院多數，參院則呈現兩黨拉鋸局勢。州長共和黨則以24人當選，領先民主黨的20人。

期中選舉改選眾院全數435席，參院改選三分之一(35席)；地方公職改選36州州長、數千個地方行政和立法議會席次，另有部分地區一併舉行公投；由於時差緣故，阿拉斯加州最晚截止投票，要到美東時間9日凌晨才完成全國投票。

民主黨希利 麻州首位同性戀州長

麻州、馬里蘭州、伊利諾州雖然在歷史上立場傾向自由派，但都曾選出溫和路線的共和黨籍州長。然而，今年共和黨在這幾州推派的候選人，立場大多屬於極端保守派，開票結果顯示，民主黨候選人紛紛勝出。51歲民主黨候選人希利(Maura Healey)成為麻州首位女性州長，也是麻州首位同性戀州長。44歲的民主黨候選人摩爾(Wes Moore)，成為馬里蘭州首位非洲裔州長。

共和黨德桑提斯 連任佛州州長

共和黨明星德桑提斯(Ron DeSantis)順利連任佛羅里達州州長，朝2024總統大選邁出一步；挺台色彩鮮明的佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，共和黨)同樣打敗民主黨候選人戴敏斯(Val Demings)而連任。

影響深遠的國會參院選區分別在喬治亞州、賓州、俄亥俄州和內華達州。

俄亥俄州共和黨范斯(J.D. Vance)以53.3%得票率擊敗民主黨萊恩(Tim Ryan，46.7%)當選。

賓州民主黨籍副州長費特曼(John Fetterman)以49.9%得票率贏過共和黨對手奧茲(Mehmet Oz，47.7%)，遞補聯邦參議員圖米(Pat Toomey，共和黨)退休的遺缺。

喬治亞州民主黨參議員沃諾克(Raphael Warnock)為保住兩年前為民主黨奪下的席次，力戰前總統川普支持的前大學美足明星球員沃克(Herschel Walker)。

截至美東9日凌晨2時開出的逾95%選票顯示，沃諾克以49.37%得票率領先，沃克則以48.57%得票率緊追在後。

內華達州民主黨現任參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)拚連任，對抗共和黨勁敵賴克紹(Adam Laxalt)，截至美東9日凌晨2時開出的48%選票顯示，馬斯多以51.6%得票率領先，賴克紹則以45.5%得票率緊追在後。

共和黨參院領袖舒默 再次連任

共和黨參院領袖舒默(Chuck Schumer)再次連任，他從政48年來未嘗敗績，明年宣誓就職將刷新紐約州任期最長的參議員紀錄。

民主黨籍佛蒙特州參議員李希(Pat Leahy)退休，接棒的威爾區(Peter Welch)挑戰成功，擊敗共和黨對手馬羅伊(Gerald Malloy)替民主黨保住一席；此外，共和黨籍的布里特(Katie Britt)將成為阿拉巴馬州首位女性參議員。民主黨籍魏克森(Jennifer Wexton)拿下維吉尼亞州第十選區的勝利，擊敗越南裔的退伍軍人高宏(Hung Cao，共和黨)。

民主黨若失去國會優勢，將為拜登總統未來施政增加難度，除了重大法案和人事任命恐受阻，一旦共和黨控制眾院還可能發起對拜登的調查和彈劾。

拜登7日晚表示，他認為民主黨會保住參院，但眾院較難，未來兩年的治理將會更困難。