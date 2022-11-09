我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

期中選舉 共和黨眾院領先 參院兩黨拉鋸

記者張文馨、顏伶如、陳韻涵／綜合報導
美國期中選舉，預計共和黨可順利拿下眾院多數。（路透資料照片）
美國期中選舉，預計共和黨可順利拿下眾院多數。（路透資料照片）

期中選舉8日舉行，截至9日凌晨2時，綜合媒體報導，眾院共和黨以193席比民主黨170席明顯領先；參院共和黨以47席比民主黨48席，民主黨逆轉一席，尚未定局。預計共和黨可順利拿下眾院多數，參院則呈現兩黨拉鋸局勢。州長共和黨則以24人當選，領先民主黨的20人。

期中選舉改選眾院全數435席，參院改選三分之一(35席)；地方公職改選36州州長、數千個地方行政和立法議會席次，另有部分地區一併舉行公投；由於時差緣故，阿拉斯加州最晚截止投票，要到美東時間9日凌晨才完成全國投票。

民主黨希利 麻州首位同性戀州長

麻州、馬里蘭州、伊利諾州雖然在歷史上立場傾向自由派，但都曾選出溫和路線的共和黨籍州長。然而，今年共和黨在這幾州推派的候選人，立場大多屬於極端保守派，開票結果顯示，民主黨候選人紛紛勝出。51歲民主黨候選人希利(Maura Healey)成為麻州首位女性州長，也是麻州首位同性戀州長。44歲的民主黨候選人摩爾(Wes Moore)，成為馬里蘭州首位非洲裔州長。

共和黨德桑提斯 連任佛州州長

共和黨明星德桑提斯(Ron DeSantis)順利連任佛羅里達州州長，朝2024總統大選邁出一步；挺台色彩鮮明的佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，共和黨)同樣打敗民主黨候選人戴敏斯(Val Demings)而連任。

影響深遠的國會參院選區分別在喬治亞州、賓州、俄亥俄州和內華達州。

俄亥俄州共和黨范斯(J.D. Vance)以53.3%得票率擊敗民主黨萊恩(Tim Ryan，46.7%)當選。

賓州民主黨籍副州長費特曼(John Fetterman)以49.9%得票率贏過共和黨對手奧茲(Mehmet Oz，47.7%)，遞補聯邦參議員圖米(Pat Toomey，共和黨)退休的遺缺。

喬治亞州民主黨參議員沃諾克(Raphael Warnock)為保住兩年前為民主黨奪下的席次，力戰前總統川普支持的前大學美足明星球員沃克(Herschel Walker)。

截至美東9日凌晨2時開出的逾95%選票顯示，沃諾克以49.37%得票率領先，沃克則以48.57%得票率緊追在後。

內華達州民主黨現任參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)拚連任，對抗共和黨勁敵賴克紹(Adam Laxalt)，截至美東9日凌晨2時開出的48%選票顯示，馬斯多以51.6%得票率領先，賴克紹則以45.5%得票率緊追在後。

共和黨參院領袖舒默 再次連任

共和黨參院領袖舒默(Chuck Schumer)再次連任，他從政48年來未嘗敗績，明年宣誓就職將刷新紐約州任期最長的參議員紀錄。

民主黨籍佛蒙特州參議員李希(Pat Leahy)退休，接棒的威爾區(Peter Welch)挑戰成功，擊敗共和黨對手馬羅伊(Gerald Malloy)替民主黨保住一席；此外，共和黨籍的布里特(Katie Britt)將成為阿拉巴馬州首位女性參議員。民主黨籍魏克森(Jennifer Wexton)拿下維吉尼亞州第十選區的勝利，擊敗越南裔的退伍軍人高宏(Hung Cao，共和黨)。

民主黨若失去國會優勢，將為拜登總統未來施政增加難度，除了重大法案和人事任命恐受阻，一旦共和黨控制眾院還可能發起對拜登的調查和彈劾。

拜登7日晚表示，他認為民主黨會保住參院，但眾院較難，未來兩年的治理將會更困難。

8日晚開票結果顯示，立場偏藍的數州，民主黨候選人輕易擊敗獲得前總統川普背書的共和黨對手，但眾院多數席次最終勝負攸關拜登未來兩年任期能否順利，則取決於選情較為緊繃的其他選區。

2022期中選舉國會席次變化 統計至美東時間11/09 02:00
2022期中選舉國會席次變化 統計至美東時間11/09 02:00
州長開票情況 統計至美東時間11/09 02:00
州長開票情況 統計至美東時間11/09 02:00

民主黨 共和黨 參院

上一則

裴洛西以逾8成得票率輕鬆連任 能否續任眾院議長仍未知

下一則

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

延伸閱讀

華爾街日報：習下月訪沙 拓中東影響力

華爾街日報：習下月訪沙 拓中東影響力
華郵：「紅色浪潮」若成真 拜登恐被迫放棄競選連任

華郵：「紅色浪潮」若成真 拜登恐被迫放棄競選連任
22共和黨州務卿候選人 半數挺川普「選舉被竊論」

22共和黨州務卿候選人 半數挺川普「選舉被竊論」
期中選舉對經濟的意義？ 5大方向影響財政格局

期中選舉對經濟的意義？ 5大方向影響財政格局

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席

2022-11-09 03:53
無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

2022-11-09 02:40
共和黨俄州參議員候選人范斯。(美聯社）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

2022-11-09 02:26
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23
國會大廈。(美聯社)

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

2022-11-07 09:26

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席