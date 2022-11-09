民主黨陷入困局 因通膨失民心 拜登迎「恐怖2年」

民主黨在8日期中選舉失利，拜登總統稱要準備迎接「未來恐怖兩年」。（Getty Images）

期中選舉開票作業進行中，不只拜登 總統自己說「若共和黨奪下參眾兩院，未來將是恐怖兩年」，據有線電視新聞網(CNN)的出口民調 ，拜登的執政前景也難熬，34%對國家現狀表示憤怒，39%認為經濟狀況悲慘，39%對墮胎 權利遭最高法院推翻表示憤怒，美國註定進入高度政治對抗的未來。

「兩極化」是拜登最迫切的挑戰，指的是來自兩黨支持者的需求，也是未來兩年國會可能經常上演的場景；共和黨人緊抓通膨，民主黨支持者翹首以盼墮胎權法制化，這些棘手問題的壓力無疑湧向白宮。

訴諸民主道德高地顯然已無法打動思變的民心，在失去國會主導權的拜登政府，眾院對川普的特別調查委員會不僅勢將停擺，這股反噬力量早揚言對拜登清算，拜登的連任之路不但自身難保，更遑論選後想要弭平益加分裂的美國。

CNN針對上萬名選民的訪問結果，凸顯了當下國內環境令選民受挫，針對重要議題的無力感：拜登支持度45%、不支持度54%，46%的選民認為拜登的政策效果「傷害」美國，認為「有幫助的」只有36%。

「救民主」難敵「救肚子」，通膨無疑是選民心中的首要議題，認為經濟狀況不好或悲慘者高達75%，認為通膨壓力衝擊家庭的民眾有78%，46%認為家庭經濟狀況比兩年前更差。對抗通膨是兩黨共識，但聯準會幾度升息都未見效，專家已經開始憂慮導致經濟衰退的副作用。

選民雖也重視墮胎權，民調顯示六成選民支持墮胎權合法化。可是在拜登政府失去國會主導權，以及墮胎權力下放州政府之後，民主黨的理想可否順利實現，前途恐更艱難。

民主是美國最自豪的療癒力量，在經過連續兩年兩次重大選舉後，分裂對抗卻也來到最高點；自顧不暇的內政，也必將削弱美國想要主宰國際局勢的底氣，俄烏戰爭未解，抗中路線仍在途中，拜登政府的困局，恐怕需要提出更大魄力的整頓和作為，才有可能重拾美國人民的信心，民心在選舉中找到出口，最終和解之路還是得回到相信民主的美國立國核心價值。