紅色海嘯？些微差距？共和黨「贏多少」牽動國會生態

期中選舉8日投票，民主黨大敗，國會變天，共和黨將掌眾院，拜登總統未來兩年執政吃力。圖為7日黎明破曉時分的國會。(美聯社)

共和黨 在這次期中選舉被看好贏面較高，但未來國會生態如何，則取決於共和黨領先民主黨 幅度有多少，是否僅以些微席次差距成為多數黨，還是締造「紅色海嘯」(red tsunami)的壓倒性局面，讓拜登總統下半任期面臨考驗。

民主黨2020年選舉意外流失眾院 席次，讓眾議長裴洛西(Nancy Pelosi)處於尷尬處境，必須兼顧黨內進步派與溫和派的不同要求。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，極可能成為下屆議長的眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)，接下來可能面臨與裴洛西一樣的狀況，必須處理共和黨極右派的施壓。

報導指出，以下選舉結果都將出現不同的後續影響：

共和黨些微差距贏

目前民主黨與共和黨眾院席次為222席對213席，共和黨這次選舉只要拿到218席到224席，就能以些微領先成為多數黨。麥卡錫一年前曾說，共和黨有機會在期中選舉增加60席，如果選舉結果只是些微領先，可能讓共和黨陣營感到失望。多位共和黨選舉策略顧問指出，共和黨這次眾院席次選舉結果至少將有225席。

共和黨紮實穩固贏

某些共和黨選舉專家及獨立分析專家評估，共和黨最後有機會拿下228席至237席之間，對麥卡錫來說無疑取得紮實且游刃有餘的勝利，共和黨同時將掌控各個委員會，從容運作議事。

共和黨創紅色浪潮

倘若共和黨拿下238席以上，表現將比絕大多數獨立分析專家的估計都來得亮麗，突破共和黨內部選舉操盤手估算的上限。支持共和黨的「國會領導基金」(Congressional Leadership Fund)超級政治行動委員會(super PAC)這次選舉期間在拜登總統2020年大選時得票率領先約7%的幾個選區強力宣傳，包括明尼蘇達州、華盛頓州、維吉尼亞州，這幾個選區能否「由藍轉紅」，關係著共和黨到底可以選贏，還是贏得風光。

民主黨守眾院多數

「國會山莊報」分析，民主黨保住眾院多數席次希望極低，但不是絕對沒可能。近幾次選舉曾出現民調失準的狀況，某些被評估為選情告急的民主黨籍候選人投票日前夕則說，親自在社區裡與選民接觸所獲得的回饋，與政治專家發表的選舉估測簡直南轅北轍。