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紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

36州選州長 民主黨採守勢保住紐約州

編譯陳韻涵／綜合8日電
紐約州州長霍楚8日贏得州長選舉，並在選後派對致詞。(路透)
紐約州州長霍楚8日贏得州長選舉，並在選後派對致詞。(路透)

36州州長選舉，民主黨在諸如堪薩斯、內華達與威斯康辛等競爭激烈州多居於守勢；「華爾街日報」開票前分析，共和黨與民主黨控制的州數量將更靠近，共和黨可能擴大版圖，其中具指標性的州包括紐約和密西根。不過，紐約州現任州長霍楚(Kathy Hochul)最後保住大位，順利連任。

無黨派「庫克政治報告」(Cook Political Report)指出，民主黨州長候選人在堪薩斯州、內華達州與威斯康辛州的選情膠著，亞利桑納州共和黨籍州長杜西(Doug Ducey)與俄勒岡州民主黨籍州長凱特‧布朗(Kate Brown)都因為任期屆滿而將卸任。

霍楚此次當選，成為紐約州首位「民選」的女性州長；霍楚現為紐約州長，但她是因為前州長葛謨(Andrew Cuomo)因性醜聞請辭而「繼任」為紐約州首位女州長。

紐約州選前戰況激烈，共和黨籍州長候選人李修頓(Lee Zeldin)在選前民調中一度領先尋求連任的民主黨籍州長霍楚，讓共和黨希冀他能成為紐約州20年來首位共和黨州長。

58歲的退休建築工人哥拉斯(Daniel Golas)表示，他目睹有人在社區大學停車場遭刺傷後，決定投給李修頓。他說：「霍楚縱容犯罪猖獗，通膨高升、油價上漲，我的退休帳戶縮水，必須扭轉局勢。」

拚連任的民主黨候選人可望在競爭激烈的緬因州、密西根州與新墨西哥州勝出，賓州州長候選人夏皮羅(Josh Shapiro)的選情也被看好；民主黨目前已拿下馬里蘭州和麻州，民主黨州長候選人摩爾(Wes Moore)贏得選舉，將成為馬里蘭州首位非裔州長；民主黨州長候選人希利(Maura Healey)贏得選舉，成為首位女同性戀州長，她也是麻州第一位民選女州長。

其他民調顯示，喬治亞州共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)可望再次擊敗民主黨籍非裔候選人、州議會前議長史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)。

全美現有28位共和黨州長，22位民主黨州長，而此次重選州長的州之中，有20個州由共和黨控制，16州由民主黨治理。

過去幾周的多項民調顯示，選民轉向支持共和黨候選人，認為共和黨人較有辦法應對犯罪和通膨，許多民主黨候選人依然聚焦保障墮胎權。

聯邦最高法院6月推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，民眾能否取得墮胎醫療服務交由各州政府決定。

新帕爾茲(New Paltz)紐約州立大學(SUNY)政治學教授明科夫(Scott Minkoff)說：「古老的說法是，所有政治都要在地化，如今在某些方面，所有政治都是全國化的。」

民主黨 共和黨 紐約州

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