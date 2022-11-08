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紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

期中選舉對經濟的意義？ 5大方向影響財政格局

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

記者和釗宇╱紐約即時報導
現任紐約州長霍楚順利連任，成為紐約州史上首位民選女州長。(美聯社)
現任紐約州長霍楚順利連任，成為紐約州史上首位民選女州長。(美聯社)

紐約州各級民代普選8日落下帷幕，選前民眾期待的「紅潮」並未出現，民主黨受益於高投票率大獲全勝；根據州選舉委員會8日晚11時30分的數據，現任紐約州長霍楚(Kathy Hochul)以55%對45%戰勝共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)，順利連任，成為紐約州史上首位民選女州長；在聯邦參議員、州檢察長、州主計長等州級崗位，以及多個華社所在的國會議員選區中，民主黨候選人也順利當選。

紐約州是民主黨大本營，民主黨註冊選民數量是共和黨的近三倍，但近一年以來嚴重的犯罪問題讓不少溫和派民主黨選民失望，也讓今年的州長選戰成為近20年來競爭最為激烈的一次；州長霍楚原本有希望以較大優勢獲勝，但難擋李修頓在犯罪問題上不斷發難，隨著普選日的臨近，各項民調顯示霍楚的領先優勢已經縮水至個位數。

此前有分析預計，只要李修頓在紐約市拿到30%的選票，就有可能獲勝，但若紐約市投票率較高則對共和黨不利；選舉委員會數據顯示，紐約市選舉日投票人有近170萬人，加上43萬提前投票選民和選舉日前寄到的22萬不在籍選票，總票數超過230萬；而在歷史上紐約市投票人數超過150萬人的州長競選中，民主黨僅在1994年敗北一次。

根據選舉委員會數據，截至晚11時30分開出的74%的選票中，霍楚以55%對45%的得票率領先李修頓，霍楚隨即宣布勝選；而在紐約市，霍楚以69.5%對30.3%的絕對優勢取勝。

同時，州檢察長詹樂霞(Letitia James)以56%對42%戰勝共和黨對手亨利(Michael Henry)，州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)以59%對41%戰勝共和黨籍華爾街人士羅德里格斯(Paul Rodriguez)，國會參議員舒默(Chuck Schumer)則以59%對40%戰勝非洲裔電視新聞Newsmax前主播皮尼昂(Joe Pinion)。

在幾個華裔社區所在選區，民主黨候選人保持全面優勢；其中，代表皇后區法拉盛等地區的孟昭文以63%對37%的得票率擊敗對手施米契(Thomas Zmich，前譯茲米奇)，代表曼哈頓華埠、布碌崙8大道等地的高德曼(Dan Goldman)以84%對15%擊敗對手韓丹白寧(Benine Hamdan)。

而在史泰登島的國會議員第11選區，現任共和黨國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)以62%對38%的得票則擊敗捲土重來的民主黨候選人羅斯(Max Rose)，守住席位；包含長島納蘇郡、蘇福克郡、大頸、小頸及白石鎮等地的第3選區，齊默爾曼(Robert Zimmerman)則以49%對51%暫時落後於共和黨桑托斯(George Santos)。

州議參會方面，在布碌崙亞裔人口戰多數的第17選區，華裔民主黨候選人曲怡文以50.34%對49.5%的微弱優勢領先退休警探拉貝拉(Vito LaBella)，勝負未分；在皇后區，現任民主黨州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)分別在第16選區、第11選區戰勝對手；包含曼哈頓華埠的第27選區，現任民主黨州參議員卡范納(Brian Kavanagh)以壓倒性優勢連任。

州眾議會方面，選區包含木邊(Woodside)等地的第30選區菲律賓裔民主黨候選人拉加(Steven Raga)以58%對42%戰勝共和黨對手Sean Lally，成為紐約州首位菲律賓裔州眾議員；在包含曼哈頓華埠的第65選區，韓裔民主黨候選人李榮恩(Grace Lee)以76%對24%戰勝華裔共和黨候選人邱海倫；在包含法拉盛的第40選區，現任韓裔州眾議員金兌錫(Ron Kim)則以52%對48%領先華裔共和黨候選人廖安怡。

在布碌崙8大道所屬的第49選區，華裔共和黨候選人鄭永佳(Lester Chang)以52%對48%領先資深州眾議員白彼得(Peter Abate)，班森賀第47選區州眾議員寇頓(William Colton)以54%對46%戰勝共和黨庫格爾(Dmitriy Kugel)。

民主黨 共和黨 霍楚

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