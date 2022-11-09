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華郵：「紅色浪潮」若成真 拜登恐被迫放棄競選連任

編譯洪毅／綜合8日電
期中選舉之後，拜登總統面臨處處掣肘的國會，甚至可能被彈劾，恐被迫放棄競選連任的計畫。(美聯社)
期中選舉之後，拜登總統面臨處處掣肘的國會，甚至可能被彈劾，恐被迫放棄競選連任的計畫。(美聯社)

「華盛頓郵報」報導，若共和黨掌握國會多數，拜登總統施政恐將頻受掣肘，針對性的措施也恐接踵而來，讓他的政治前途變得晦暗難測；不過「國家廣播公司」(NBC)報導，部分民主黨人認為，執政黨在期中選舉落敗是家常便飯，應當不會影響拜登的前途規畫。

共和黨掌握國會多數對拜登最直接的影響，就是很難在本月將年屆80歲的情況下，說服各界他依然是民主黨最佳的2024年總統大選候選人；除此之外，各項施政的立法，以及人事任命都會受到更嚴重掣肘。

萊斯大學歷史學者布林克利(Douglas Brinkley)說，若民主黨在參院獲勝，他要爭取連任將易如反掌；但若「紅色浪潮」成真，民主黨內呼籲拜登2024年讓賢的聲音將更為宏亮。

並非所有民主黨人都如此悲觀，拜登的團隊成員們向NBC表示，過去100年來，只有1934年與2002年的期中選舉，執政黨能在總統首任執政時增加國會席次，可以說，執政黨期中選舉落敗才是常態，因此無論選舉結果如何，都不會影響他的政治前途規畫。

部分民主黨人也說，過去兩任民主黨總統，歐巴馬及柯林頓也曾遭遇期中選舉慘敗，但由於共和黨拿下國會後，表現未如民眾期待，反而成為兩位前總統連任的助力；而現在，一些共和黨人高調宣傳選舉舞弊陰謀論，或主張全國性的墮胎禁令，可能更會徒增民眾反感。

歐巴馬2012年的競選團隊發言人拉波特(Ben LaBolt)說，2024年大選共和黨很可能又是川普出線，「我相信，當前媒體界對拜登的種種關注、擔憂，將在那個時候一掃而空」。

對於共和黨可能掌握國會多數的前景，拜登曾在造勢活動上說，對於共和黨團主導而提出的立法，他會不惜動用否決權。

但就算拜登有辦法杯葛共和黨人的提案，甚至是共和黨人打爛一手好牌，若他們真的履行選前承諾，積極調查拜登之子杭特(Hunter Biden)的裙帶關係醜聞，或在阿富汗撤軍亂局、美墨邊境危機等議題發難，依然可能衝擊拜登的聲望。

拜登 共和黨 民主黨

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