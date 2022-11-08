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期中選舉對經濟的意義？ 5大方向影響財政格局

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期中選舉對經濟的意義？ 5大方向影響財政格局

編譯季晶晶／綜合外電
美國周二舉行期中選舉，決定國會控制權誰屬。（歐新社）
美國周二舉行期中選舉，決定國會控制權誰屬。（歐新社）

期中選舉8日舉行，此時正值美國經濟脆弱之際，衰退預測的重點是「何時降臨」而非「會不會來」，開票結果將決定國會控制權誰屬，而國會可能制定從根本上改變財政格局的政策。

以下是投資人在消化選舉結果時會特別關注的政策問題：

稅制變革

美國總統拜登建議對石油公司課徵暴利說。但共和黨不太可能批准此一提案，通常也不贊成富人加稅。

Aptus Capital Advisors投資組合經理人David Wagner說，「如果共和黨人掌眾院，加稅過不了關」。

那麼減稅呢？就算共和黨控制國會，沒有來自民主黨或拜登的一些支援，也很難頒布任何重大的減稅措施，意味可能譁眾取寵而無太多實質行動。

債務上限

上次提高聯邦債限是2021年12月，明年某個時點可能再遇債限問題，意味要再籌錢以借入政府運作的所需資金，確保美國債市順利運作，總額大約是24兆美元。

民主和共和兩黨似乎正在醞釀一場戰鬥，眾院共和黨人表示，他們可能要求大幅減支才允許提高債限。

如果兩黨僵持不下，對市場可能是壞消息。美國上次出現僵局是在2011年歐巴馬執政期間，結果失去標普的AAA信用評級，股市下跌逾5%。

財政支出

民主黨人有意專注於拜登2021年提出但尚未立法的部分財政議程，包括擴大醫療保險涵蓋範圍和兒童托育稅收抵免。共和黨若控制國會可能予以擱置。高盛經濟學家也指出，民主黨勝選可能在衰退期間增加聯邦財政因應措施，共和黨勝選則可能避免代價高昂的濟助計畫。

社會安全

社會保障和醫療保險等福利計畫面臨償付能力的問題，兩黨各有堅持。分析師說，由於備受關注，即使辯論變革都可能衝擊消費者信心。

民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）上周說，必須改變支出以強化「快要破產」的社會保障和其他計畫，他偏好未來兩年內進行兩黨立法，解決有重大問題的權益方案。共和黨參議員史考特（Rick Scott）提議，所有聯邦支出計畫幾乎都必須每五年進行一次展期投票，這可能使社會保障和醫療保險更容易被削減。

聯準會

議員愈來愈不滿聯準會指在抗通膨的升息步伐。民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）和參院金融委員會主席布朗（Sherrod Brown）等人已呼籲聯準會主席鮑爾放緩升息。

共和黨人也參與其中。參院金融委員會成員、共和黨籍參議員圖米（Pat Toomey）上周要求鮑爾，即使市況不佳，也要避免出手購買政府債券。選後兩黨料將進行更多審查。

共和黨 醫療保險 民主黨

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