我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉對經濟的意義？ 5大方向影響財政格局

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

州長選舉開票拉鋸 「這7州」可能重新驗票

編譯柯立偉／綜合8日電
由於得票數接近，估計會有候選人不接受選舉結果，需要重新計票。(Getty Images)
由於得票數接近，估計會有候選人不接受選舉結果，需要重新計票。(Getty Images)

今年期中選舉選情拉鋸，國會最終席次分配花落誰家尚在未定之天，CNBC有線電視台預估威斯康辛、喬治亞、密西根、賓州、亞利桑納、德州及佛羅里達等七個州因為選情緊張，加上有候選人並未承諾會接受選舉結果，可能出現驗票的情形，影響開票。

威斯康辛州

只有當選票差距在1%以內，候選人才可以請求重新計票，但若選票總數低於4000票，票數差距亦須在40票以下方可請求；此外，若選票差距在0.25%以下或總票數4000票以下、10票以內時，驗票費用由州政府負擔；威州沒有自動重新計票的規定。

喬治亞州

選票差距在0.5%以內，異議候選人得在選舉結果公布後兩個工作日內向州務卿提出驗票請求；驗票費用一律由州政府負擔，同時喬州也沒有自動驗票的規定。

密西根州

密州的驗票規定較其他州寬鬆，只要基於「善意」就能在選舉結果公布後六日內提出申請；如果選票差距在0.5%以上，每一選區驗票須繳納125元，差距若在5%以上每一選區則需繳納250元，0.5%以下每選區只需25元；如果驗票結果發現許舉舞弊或確實推翻原先選舉結果，退還所有驗票費用。

賓州

票數差距在0.5%以內啟動自動驗票，但若是候選人對選舉結果有疑義，亦能在選舉結果公布後五日內提出申請，既沒有票數差距的規定，亦不需繳納保證金，但只要是由候選人提出的驗票，費用均由候選人承擔。

亞利桑納州

票數差距在0.5%則啟動自動驗票，但除此之外別無其他驗票可能，候選人就算對選舉結果有疑義，亦無法申請驗票；驗票費用由州政府負擔。

德州

若兩位候選人票數「一致」才能啟動自動驗票程序，或是在票數差距小於10%時由候選人提出驗票申請，且提出驗票聲請的候選人須為執行驗票的官員提供15至50元不等的時薪；若驗票結果推翻原選舉結果，退還候選人繳納的一切費用。

佛羅里達州

候選人票數差距在0.5%以內者，由州務卿下令人工計票，候選人無權提出驗票，與亞利桑納類似。

由於得票數接近，估計會有候選人不接受選舉結果，需要重新計票。(Getty Ima...
由於得票數接近，估計會有候選人不接受選舉結果，需要重新計票。(Getty Images)

德州 賓州 期中選舉

上一則

曾任川普白宮發言人 桑德斯當選阿肯色州州長

下一則

參院多數黨領袖舒默連任成功 成紐約州任期最長參議員

延伸閱讀

期中選舉「假消息」滿天飛 聲稱干預選舉、籲使用暴力

期中選舉「假消息」滿天飛 聲稱干預選舉、籲使用暴力
期中選舉初步出口民調：選民最關心通膨和墮胎議題

期中選舉初步出口民調：選民最關心通膨和墮胎議題
先說先贏？川普再發文暗批：期中選舉也會有舞弊問題

先說先贏？川普再發文暗批：期中選舉也會有舞弊問題
期中選舉「股海指南」：兩大黨政策與產業投資動向？

期中選舉「股海指南」：兩大黨政策與產業投資動向？

熱門新聞

無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨突破百席 共和黨58席

2022-11-08 22:55
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23
國會大廈。(美聯社)

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

2022-11-07 09:26
前總統川普。美聯社

CNN：川普不願公布稅表的五個真正理由

2022-11-01 14:47
期中選舉將登場，現任眾院議長裴洛西的議長槌將交出，結束兩度出任、美國史上唯一女性眾議院議長任期。圖為眾院6月通過槍械安全法案。（美聯社）

裴洛西議長生涯將結束 共和黨料掌握國會

2022-11-07 16:05

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨突破百席 共和黨58席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨突破百席 共和黨58席
賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？
期中選舉分析：共和黨可能參眾兩院和州長全勝

期中選舉分析：共和黨可能參眾兩院和州長全勝