期中選舉「假消息」滿天飛 聲稱干預選舉、籲使用暴力

美國期中選舉8日投票，而具有誤導性的煽動影片又重新開始流傳，更毫無根據地聲稱「共和黨選民被禁止參加民意調查」。（Getty Images）

期中選舉8日投票 ，而具有誤導性的煽動影片又重新開始流傳，更毫無根據地聲稱「共和黨選民被禁止參加民意調查」。

華盛頓郵報報導，除影片外還有推特 上的文章被瘋傳，其中將數十台計票器故障、未能處理選票的情況描述為「系統性欺詐」，支持前總統川普（Donald Trump）的極端主義論壇「TheDonald」上的用戶甚至敦促對喬治亞州 的計票中心進行「武裝干預」，並建議「如果發生暴力事件，請先開槍」。

上述錯誤資訊滋生一整個系統，系統中所有對其不利的選舉結果都是可疑的。前技術主管兼CIA分析師、現在正針對假消息進行研究的歐提斯（Cindy Otis）指出「我們不會在各處尋找碰巧傳播開來的單一敘述或虛假聲明，我們正在關注整個社群媒體平台和獨立新聞評論網站，他們從『選舉被操縱反對保守派』的地方開始報導選舉」。

在某些情況下，這些假消息涵蓋「呼籲使用暴力」的內容。根據專門追蹤線上極端分子的「SITE Intelligence Group」稱，鼓勵攻擊喬治亞州的計票網站是基於有消息稱科布縣（Cobb County）的部分選民在發生後勤問題後延長郵寄選票的截止日期一事，至於在「TheDonald」上，一些貼文呼籲喬治亞州的支持者「準備好裝好彈藥」對選舉辦公室周圍進行「惡作劇」。

此外，研究人員和競選官員表示觀察到推特上的內容審核方法明顯放緩，這與馬斯克（Elon Musk）收購該平台後裁員有關。一些網路上的說法在現實中也幾乎沒有依據，包括Facebook和Telegram 上，一些人敦促選民檢查投票地點周圍的WiFi信號，並稱投票「可能通過網路被篡改」。