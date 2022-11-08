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亞州關鍵郡計票器故障 選舉舞弊陰謀論再起

亞州關鍵郡計票器故障 選舉舞弊陰謀論再起

編譯徐榆涵／即時報導
美國期中選舉8日投票，東岸部分州的投票所於當地時間晚間6時起陸續關閉，參院決勝州之一的亞利桑納州馬里科帕郡傳出數十台計票器故障。(Getty Images)
美國期中選舉8日投票，東岸部分州的投票所於當地時間晚間6時起陸續關閉，參院決勝州之一的亞利桑納州馬里科帕郡傳出數十台計票器故障。(Getty Images)

美國期中選舉8日投票，東岸部分州的投票所於當地時間晚間6時起陸續關閉，參院決勝州之一的亞利桑納州馬里科帕郡（Maricopa County）傳出數十台計票器故障，未能處理選票，選舉官員指已有應變方案，強調不影響選民權利，但當地共和黨人指責民主黨對手操縱選舉。

馬里科帕郡官員表示，該郡223個投票所中約有60個出現計票器故障問題，導致無法計算有效選票或未能成功讀取選票。該郡後來指出這不是軟體問題，而是印表機在選票上的標記不夠深。

同屬共和黨人的該郡監事會主席蓋茨（Bill Gates）和該郡記錄員里奇（Stephen Richer）表示問題令人失望，但選民仍可以投票，不會影響選民投票權利。

蓋茨表示，這些都表明沒有任何詐欺行為，而是技術問題。對此，有關選舉舞弊的說法很快就在社群媒體和右派媒體上流傳，一些右派評論員和政客質疑稱，計票器問題將不成比例地影響共和黨選情。

約60%亞利桑納州選民居住在馬里科帕郡，該郡自2016年以來愈來愈傾向民主黨。自2020年總統大選以來，這裡也一直是陰謀論的目標。

投票 共和黨 亞利桑納州

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