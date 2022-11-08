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期中選舉分析：共和黨可能參眾兩院和州長全勝

中央社華盛頓8日綜合外電報導
網站FiveThirtyEight，研判今天期中選舉共和黨有82%機會控制聯邦眾議院。但最終席位可能很接近。美聯社
網站FiveThirtyEight，研判今天期中選舉共和黨有82%機會控制聯邦眾議院。但最終席位可能很接近。美聯社

曾準確預測歐巴馬贏得2008年美國總統大選，在隨後歷次選舉中也推估精準的網站FiveThirtyEight，研判今天期中選舉共和黨有82%機會控制聯邦眾議院。但最終席位可能很接近。

以總統大選選舉人團（electoral college）票數命名的新聞及分析網站FiveThirtyEight（538），其選舉預測模型根據的是民意調查和大量選舉資料，由於精準度高而受到密切關注。

FiveThirtyEight網站總編、民調達人席佛（Nate Silver）預期共和黨這次期中選舉將翻轉眾議院。要取得眾議院控制權需要218席，FiveThirtyEight預測共和黨至少可能拿下214席，民主黨則至少189席，剩下32席中4席偏共和黨、16席民主黨贏面高，12席難以定奪。

FiveThirtyEight分析期中選舉所有可能結果，認為共和黨在眾議院435席中大概可取得229席，民主黨則為206席。

最近幾週，參議員選情朝對共和黨有利的方向轉變，在這次改選的35席中，共和黨原占21席，民主黨14席。儘管9月曾有預測認為民主黨有70%機會保住對參議院的控制，但FiveThirtyEight現在認為雙方「難分高下」。

FiveThirtyEight預測，最後結果可能由2到3個戰況最激烈的個別參議員選舉所決定，分別在賓州、內華達州和喬治亞州。

FiveThirtyEight的模型，是根據民意調查和其他資料作預測。此前一直很準確，但其預測並非固定不變。

2016年，大多數民意調查機構預測喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）將贏得總統寶座，FiveThirtyEight也贊同，但指川普有大約30%獲勝機會，比其他許多預測都高。

根據FiveThirtyEight對2022年的預測，若共和黨人拿下眾議院並在參議院取得些微優勢，這樣的結果並不令人意外。但上週席佛也提出另兩種可能的情況，一是民主黨最終仍控制參議院，另一種是共和黨贏得較預期更大的勝利。

除了FiveThirtyEight，維吉尼亞大學政治學者和分析家薩巴托（Larry Sabato）也對眾議院、參議院和州長選舉結果做出最終預測。

福斯新聞（Fox News）報導，薩巴托昨天在其時事通訊「薩巴托的水晶球」（Sabato's Crystal Ball）發表「2022年選舉最後評分」，對選情作了分析。

簡而言之，薩巴托預測共和黨將增加一席，以51席對49席控制參議院。他對眾議院的預測是共和黨237席，民主黨198席，共和黨增加24席。在州長競選方面，薩巴托預測共和黨將增加一席州長，控制29州，民主黨則為21州。

薩巴托指出，由於拜登支持率跌破4成，使共和黨得以完善他們修復經濟和對抗通膨的訊息。而在一些競選中共和黨候選人本身的問題，以及最高法院推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁決不受歡迎，還有前總統川普留下的影響，讓民主黨可能有機會減少一些損失。

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