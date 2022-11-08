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共和黨喬州聯邦眾議員格林：彈劾拜登易如反掌

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共和黨喬州聯邦眾議員格林：彈劾拜登易如反掌

記者顏伶如／即時報導
共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)揚言：共和黨一旦贏得眾院多數就會彈劾拜登總統。(美聯社)
共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)揚言：共和黨一旦贏得眾院多數就會彈劾拜登總統。(美聯社)

民主黨恐難在這次期中選舉守住眾議院多數席次，共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)7日晚間在俄亥俄州的選舉前夕造勢大會上說，共和黨一旦贏得眾院多數就會彈劾拜登總統。她在6日的推特發文中曾寫道：「我們將拿出證據來彈劾拜登，到時候將易如反掌。」

格林是挺川派眾院要角，自從拜登總統上台以來，她便多次表示打算彈劾拜登。7日晚間，格林在俄亥俄州瓦達利亞(Vandalia)岱頓國際機場(Dayton International Airport)選前之夜造勢大會對台下群眾表示，共和黨贏回眾院多數席次之後就會彈劾拜登，還要彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)、司法部長加蘭德(Merrick Garland)。

格林6日在推特發文寫道：「回顧2021年1月12日，我永遠不會忘記，當裴洛西(Nancy Pelosi)在沒有證據的情況下，企圖啟動彈劾對川普進行政治暗殺時，我投下了反對票。」

格林寫道：「我們將拿出證據來彈劾拜登，到時候將易如反掌。」

格林在選前之夜的造勢大會上，並未說明將以哪些理由彈劾拜登、梅奧卡斯及加蘭德。新聞周刊(Newsweek)報導，拜登上周在談話中透露，了解自己目前面臨處境，共和黨若取得眾院多數，可能遭到彈劾。

新聞周刊報導，共和黨陣營可能對拜登啟動彈劾調查的事由，包括了拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)的生意往來、美國自阿富汗撤軍，或者再度搬出2020年大選出現舞弊但迄今並無證據的陰謀論說詞。

報導指出，某些共和黨人士主張，美墨邊境非法入境問題嚴重，證明梅奧卡斯失職，應該遭到彈劾；加蘭德則遭部份共和黨人士批評，司法部在加蘭德領導之下，動輒將某些家長扣上極端主義份子罪名。

共和黨如果要成功彈劾拜登，除了在眾議院拿下簡單多數(simple majority)之外，在參議院則必須取得三分之二多數席次，彈劾案表決才能過關。

根據民調網站FiveThirtyEight選情預測，在喬州第14選區角逐連任的格林，勝選機率高達99%。FiveThirtyEight封關民調顯示，共和黨在這次期中選舉贏得眾院多數的機率有84%。

彈劾 杭特‧拜登 共和黨

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