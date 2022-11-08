投票前夕 拜登守馬州固票倉 川普俄州催票測試2024熱度

拜登總統選前最後一天留在馬里蘭州固守，今天的期中選舉也被視為美國人民對他執政兩年的檢驗。（美聯社）

8日期中選舉前夕，各黨候選人力拚最後一搏，民主黨 受到通膨和經濟不確定性因素影響，一改關鍵州策略，轉而鞏固票倉；無黨派團體分析指出，共和黨 可能拿下眾院，參院多數難料；拜登總統和前總統川普 7日也分別到馬里蘭州、俄亥俄州催票站台，各方關注川普是否會直接宣布參選2024年大選的事並未發生，但他要支持者留意15日有「重要宣布」。

無黨派選情分析「庫克政治報告」指出，許多選民考量通膨與經濟不確定性，民主黨因此喪失民心，有利共和黨奪回眾院多數。

報告指出，參院控制權仍待觀察；多項民調顯示，亞利桑納、新罕布夏與賓州的共和黨候選人近幾周表現出色，民主黨人則聚焦俄勒岡和紐約州的州長選情，前述兩州曾是民主黨票倉，但今年選情膠著。

「庫克政治報告」參院與州長總編輯潔西卡‧泰勒(Jessica Taylor)說：「許多民主黨人希望選舉在一個月前舉行，如今愈接近選舉日，情勢對民主黨愈糟。」

泰勒最近修改「庫克政治報告」對參院選戰的看法，指參院席次可能不變，或共和黨淨收穫三席都有可能。

眾院方面，該報告預測共和黨會以淨增加五席之姿奪回多數，且多達35席難分軒輊；至於州長選情，該報告認為四個民主黨領導的州與一個共和黨控制的州可能難決勝負。

民主黨目前掌控眾院、參院和白宮，但執政黨往往會輸掉期中選舉，加上拜登總統的支持率不高，民主黨選情並不樂觀。

拜登再喊「民主受威脅」

期中選舉投票日前夕，各黨重量級人物與候選人把握最會機會催票；拜登7日晚到馬里蘭州為44歲的州長候選人摩爾(Wes Moore)造勢時說：「我們心知肚明，民主面臨威脅。」摩爾若當選，將成為馬州首位非裔州長。

馬州是民主黨最有機會從共和黨手中奪回州長職位的地區，拜登2020年在馬州拿下逾65%選票；拜登稍早在連線造勢活動中說：「試想我們若保有控制權，第二任能做些什麼。」

前總統川普選前最後一夜在俄亥俄州為共和黨參議員候選人范斯助選，俄州也是本次選舉的關鍵州之一。（美聯社）

川普稱15日「重大聲明」

川普7日到俄亥俄州為參議員候選人范斯(J.D. Vance)站台，為他此次替同僚助陣畫下句點，也測試他再戰2024年大選的熱度。

川普6日在邁阿密站台時說：「為了讓我們國家的成功、安全、繁榮，我可能再做一次，明晚在俄亥俄州等著瞧，拭目以待。」

川普至少一位盟友、佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)呼籲川普7日在俄州造勢時宣布參選2024年總統，但川普並未宣布，反而表示計畫於本月15日在海湖莊園發表「非常重大的聲明」，因為愈來愈多的人猜測他將在2024年再次競選總統。