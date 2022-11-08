我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

民主黨難保完全執政 拜登恐淪「跛鴨總統」

華盛頓記者張文馨
在選民普遍不滿現狀的大環境下，拜登舉步維艱。（Getty Images）
在選民普遍不滿現狀的大環境下，拜登舉步維艱。（Getty Images）

根據各家選前民調和預測，民主黨很難繼續保持完全執政，這首先衝擊拜登總統接下來的施政，共和黨一旦掌握國會優勢，將不會輕易讓民主黨通過重大法案；在選民普遍不滿現狀的大環境下，拜登舉步維艱。

擺在下一屆國會前面的有政府支出與債限、保障墮胎權和強化選舉公正性等多個戰場；若共和黨紅潮來襲，拿下參眾兩院，不僅重大法案的推動可能受阻，共和黨過去也曾因為掌握參院多數杯葛所有民主黨總統提出的人事任命案。

哪怕共和黨只拿下眾院，大西洋月刊特約撰稿人格爾曼預測，共和黨明年就會醞釀彈劾拜登，發動理由包含爭議纏身的拜登兒子杭特・拜登、邊境與移民政策和阿富汗撤軍亂局等，共和黨內部數月來都在開會討論此事。

此外，美國新聞網站Vox說，共和黨彈劾對象可能包含副總統賀錦麗、司法部長加蘭德及國土安全部長梅奧卡斯。

除了彈劾，共和黨還可能發動國會調查，包含民主黨處理移民、通膨問題、能源危機，釐清杭特・拜登的生意往來，以及調查新冠病毒起源；路透上月底報導，白宮正為可能面臨的障礙或調查預作準備。

拜登的前兩年施政在兩黨合作下通過控槍、基礎建設和對中國競爭等重大法案，接下來恐怕沒這麼容易了。可望成為下屆眾院議長的共和黨領袖麥卡錫九月就開出競選支票，要杜絕政府部門浪費、創造高薪工作、加雇20萬名警力、取消國會議員可遠距代理投票等承諾；他也說，得拿縮減支出（能源投資、社會安全）來交換更多債限。

一旦無法掌握國會，拜登將淪為「跛鴨總統」，要再戰2024還得先問黨內同不同意；期中選舉落幕後，下一步要看的就是兩黨在國會的激烈競爭與問鼎2024大位的可能人選。

共和黨 拜登 民主黨

上一則

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

下一則

破紀錄 今年期中選戰開銷逾167億 喬州參議員花費居冠

延伸閱讀

馬斯克促投共和黨 禁模仿他人推特帳號

馬斯克促投共和黨 禁模仿他人推特帳號
物價重擊民生 選民無奈被宰

物價重擊民生 選民無奈被宰
民主黨期中選舉注定慘敗？拜登支持率降至39%

民主黨期中選舉注定慘敗？拜登支持率降至39%
期中選舉計票耗時數天：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

期中選舉計票耗時數天：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

熱門新聞

無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
總統拜登。資料照。（Getty Images）

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

2022-11-01 09:09
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23
國會大廈。(美聯社)

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

2022-11-07 09:26
前總統川普。美聯社

CNN：川普不願公布稅表的五個真正理由

2022-11-01 14:47
美國快艇詹姆斯號巡洋艦(後右)的警衛於今年8月3日在厄瓜多加拉巴戈斯群島登上一艘中國漁船。美聯社

中國漁船大肆捕撈魷魚 在南美公海與美快艇僵持

2022-11-01 14:35

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？