民主黨難保完全執政 拜登恐淪「跛鴨總統」

在選民普遍不滿現狀的大環境下，拜登舉步維艱。（Getty Images）

根據各家選前民調和預測，民主黨 很難繼續保持完全執政，這首先衝擊拜登 總統接下來的施政，共和黨 一旦掌握國會優勢，將不會輕易讓民主黨通過重大法案；在選民普遍不滿現狀的大環境下，拜登舉步維艱。

擺在下一屆國會前面的有政府支出與債限、保障墮胎權和強化選舉公正性等多個戰場；若共和黨紅潮來襲，拿下參眾兩院，不僅重大法案的推動可能受阻，共和黨過去也曾因為掌握參院多數杯葛所有民主黨總統提出的人事任命案。

哪怕共和黨只拿下眾院，大西洋月刊特約撰稿人格爾曼預測，共和黨明年就會醞釀彈劾拜登，發動理由包含爭議纏身的拜登兒子杭特・拜登、邊境與移民政策和阿富汗撤軍亂局等，共和黨內部數月來都在開會討論此事。

此外，美國新聞網站Vox說，共和黨彈劾對象可能包含副總統賀錦麗、司法部長加蘭德及國土安全部長梅奧卡斯。

除了彈劾，共和黨還可能發動國會調查，包含民主黨處理移民、通膨問題、能源危機，釐清杭特・拜登的生意往來，以及調查新冠病毒起源；路透上月底報導，白宮正為可能面臨的障礙或調查預作準備。

拜登的前兩年施政在兩黨合作下通過控槍、基礎建設和對中國競爭等重大法案，接下來恐怕沒這麼容易了。可望成為下屆眾院議長的共和黨領袖麥卡錫九月就開出競選支票，要杜絕政府部門浪費、創造高薪工作、加雇20萬名警力、取消國會議員可遠距代理投票等承諾；他也說，得拿縮減支出（能源投資、社會安全）來交換更多債限。

一旦無法掌握國會，拜登將淪為「跛鴨總統」，要再戰2024還得先問黨內同不同意；期中選舉落幕後，下一步要看的就是兩黨在國會的激烈競爭與問鼎2024大位的可能人選。