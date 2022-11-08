裴洛西選後退休？ 坦言被丈夫遇襲「嚇壞了」

眾院議長裴洛西受訪時坦承，得知丈夫遭攻擊受傷，使她嚇壞了，圖為她飛回舊金山返家探視。(美聯社)

民主黨籍聯邦眾院 議長裴洛西 (Nancy Pelosi)接受有線電視新聞網(CNN)採訪時指出，當他得知夫婿保羅(Paul Pelosi)在加州自宅中遇襲時「嚇壞了」，沒想到被攻擊的居然會是他；裴洛西也指出，這起事件可能影響她決定是否退休的因素。

裴洛西說：「保羅被攻擊前一晚我剛從舊金山回到華府，當天一大早5點多門鈴就響了，我本來還想說是敲門的人找錯戶，但接著按電鈴的人砰砰砰砰砰地敲門；我很害怕地跑到門口，就看到國會警察 對我說他們必須進來和我談談。」

裴洛西表示，聽完國會警察向她敘述事件時她感到非常害怕，因為壓根沒想到保羅會被攻擊；她說：「我想過我的孩子或孫子，但沒想過會是保羅。」

由於共和黨預料會重獲眾院多數，外界一直有傳聞裴洛西將在今年選舉後退休；對此，裴洛西並未明確回應「是否會因選舉結果而離開眾議院」，但表示自己的決定「會受到這一兩周發生的事的影響」，顯然保羅遇襲案對她的政治前途產生影響。

眾院議長裴洛西受訪時坦承，得知丈夫遭攻擊受傷，使她嚇壞了，並會影響她在期中選舉後政壇動向的決定。(美聯社)

據法庭文件指出，在美國非法滯留的加拿大公民狄帕培(David DePape)28日闖進裴洛西的住家，並用鐵錘攻擊保羅；裴洛西的發言人漢米爾(Drew Hammill)說，保羅在接受修復右手重傷與顱骨骨折修復手術後已在上周出院；而狄帕培則被指控殺人未遂、入室竊盜、襲擊、非法監禁或威脅公職人員家人等罪名，但他對所有指控均不認罪。

此次襲擊事件引起人們對於兩極化黨派敵對關係的關注，最新調查顯示，83%選民認為攻擊者要為自己行為負責，75%的選民認為社群媒體要負責，69%將矛頭指向媒體，55%認為電視節目主持人與政治評論員要負責，57%的選民則指責前總統川普。