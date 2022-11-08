麥卡錫可望出任眾院議長 不排除「彈劾拜登」

若共和黨奪下眾院多數席次，目前的眾院少數黨領袖麥卡錫可能成為下屆議長。他已談到新國會的重要議程，並可能調查彈劾拜登總統。(美聯社)

期中選舉在即，共和黨 拿下國會眾院希望較大，眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)有望出任議長；他接受有線電視新聞網(CNN)專訪時表示，若當上議長，將專注於「通膨、犯罪率、邊境 」等三項議題，也對調查拜登政府，乃至彈劾 拜登持開放態度。

將專注「通膨、犯罪率、邊境」議題

對於抑制通膨，麥卡錫表示，共和黨要促進能源自主，也要盡到國會監督，削減政府開支，這意味著未來協商提高債務上限時，可能會有一場討價還價；不過他也說，不會讓「美債違約」這種事情發生。

至於犯罪率問題，麥卡錫則說，共和黨挹注更多資源在警局上，加強人力及訓練，以及研究檢察制度等。

而在邊境問題上，他則表示，國會會提出管控邊境的法案，在確保邊境安全之前，共和黨團不會提出旨在「修復破碎的移民體系」的法案；此外，中國流入的芬太尼(Fentanyl)是對美國的「正面攻擊」，邊境機構必須要有更多資源才能應對。

共和黨若奪得國會控制權，兩院權力將重新分配。圖為眾院共和黨籍議員9月份提出「對美國的承諾」。(路透)

麥卡錫表示，如果共和黨拿下國會多數，會著重發揮監督及調查的職能，這方面的其他潛在議題包括阿富汗撤軍亂象、新冠病毒起源、教育議題等；對於黨內不少彈劾拜登的聲音，他則表示，決不會將彈劾用於政治目的，但「這不代表若觸發相關(彈劾)機制，該機制仍會束之高閣。」

稱會大力支持烏克蘭

麥卡錫自2014年擔任眾院共和黨領袖迄今，本有望在2015年成為議長，但卻因為黨團內的極右勢力反對而作罷；CNN的報導說，如今他依然必須審慎處理與川普派議員的互動。

例如儘管挺川派不時出現停止軍援烏克蘭、甚至站在俄羅斯侵略方的聲音，但是麥卡錫在專訪中強調，他絕對會大力支持烏國。

另一方面，對於極少數反對制裁俄羅斯，過去因為支持陰謀論等爭議且具煽動性言論而遭到逐出預算教育委員會的瑪潔瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)，麥卡錫表示，絕對會讓她回到委員會，而且不會干預她到哪一個委員會。