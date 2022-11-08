紐時分析：期中選舉4結果預測

今年期中選舉，國會兩院的爭奪將決定未來兩年美國的走向。圖為國會眾院投票表決法案。(Getty Images)

紐約時報在期中選舉 投票前夕分析，這次期中選舉選情詭譎莫測，選舉前夕看來各種輸贏局面均有機會出現，從民主黨 保住參院多數席次到共和黨 壓倒性勝利都有可能，況且以往投票結果也曾證明民調失準，一切還是要以選民決定為最終依歸；許多選區選情緊繃，兩黨候選人支持度不相上下，8日晚間最值得觀察的四種可能結果則是：

1.共和黨奪下眾院

五個聯邦參議員席次以及十多個聯邦眾議員的投票結果，將決定參眾兩院多數黨鹿死誰手。紐約時報與錫耶納學院(Siena College)選前封關民調顯示，選民對拜登總統施政普遍感到不滿意，較支持共和黨拿下眾院多數。然而，民主黨國會議員擁有現任優勢，某些共和黨候選人過於極端等缺點，都是變數。

報導指出，倘若選民願意接受某些極端路線的共和黨候選人，或者決定原本表現不錯的現任民主黨國會議員應該汰換，對共和黨來說勝算便大幅提高。

決戰州投票結果恐怕要拖上幾天才能揭曉，例如亞利桑納、內華達、賓州等；如果沒有候選人得票率跨越50%門檻，喬治亞州法規定將自動進入第二輪投票(runoff)，屆時選舉結果可能要到12月才能明朗。

2.民主黨守住參院

選前民調大多預測共和黨將贏得眾院多數，但選戰打到最後，只要參院多數依舊守住，對民主黨而言「感覺就像贏了」(feels-like-a-win)。民主黨若要保住參院多數，決戰關鍵則在賓州、喬治亞、亞利桑納及內華達州。

參院選舉結果如何，8日晚間可能無法獲得完整開票統計，但如果俄亥俄、威斯康辛、北卡羅來納州開票結果呈現五五波，民主黨在東岸的幾個眾院選區席次也都穩住，藍營將對選舉結果感到樂觀。

3.共和黨稱霸兩院

如果共和黨實力在民調中被低估，這次期中選舉結果將是共和黨全面稱霸，大獲全勝。紐時分析，共和黨掀起「紅潮」(red wave)並不讓人意外，因為拜登施政滿意度始終卡在40%左右，比過去幾位前總統上台後首次期中選舉時更低或差不多，包括前總統川普2018年期中選舉，前總統柯林頓1994年期中選舉、前總統歐巴馬2010年期中選舉。

紐約時報分析，美國政治氛圍趨於兩極化的現在，某些民眾或許認為共和黨獲得壓倒性勝利不太可能，但去年11月維吉尼亞州州長選舉就曾發生共和黨候選人以2%得票率領先的狀況，反映了「紅潮」有機會在全國各地複製。一旦游離選民最後決定投票給共和黨，用選票給拜登施政表現打分數，而不是考量各選區民主黨候選人條件如何，「紅潮」就可能出現。

4.民主黨仍拿兩院

紐約時報分析，民主黨異軍突起同時保住參眾兩院多數的假設情況不太可能發生。自從有民調推出以來，歷屆總統施政滿意度跌到50%以下的時候，執政黨在期中選舉不曾有過增加眾院席次的先例。