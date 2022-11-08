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共和黨選後布局 領導層權力重組

編譯孫梁／綜合7日電
共和黨若奪得國會控制權，兩院權力將重新分配。圖為眾院共和黨籍議員9月份提出「對美國的承諾」。(路透)
共和黨若奪得國會控制權，兩院權力將重新分配。圖為眾院共和黨籍議員9月份提出「對美國的承諾」。(路透)

許多政治人物的競選活動在8日結束，但在國會高層才剛開始，共和黨若獲勝，參眾兩院領導層未來數周將經歷1994年以來的最大改組，拉開共和黨人爭奪重要崗位和兩院權力分配的大幕。

參院共和黨領袖麥康諾將面臨信任挑戰，新罕布夏州共和黨國會參議員候選人博杜克(Don Bolduc)表示，如果他成功挑戰競選連任的民主黨參議員馬姬‧哈桑(Maggie Hassan)，將不會支持麥康諾續任參院共和黨領袖，其他共和黨參議員和候選人則避談這一問題，但預計麥康諾的領袖地位將得到多數共和黨人的支持。

蒙大拿州共和黨參議員戴恩斯(Steve Daines)今年3月就明確表示，他有意出任全國共和黨參議員委員會主席。

共和黨若奪回眾院多數，議長和多數黨領袖的熱門人選將分別是麥卡錫(Kevin McCarthy)和史卡利斯(Steve Scalise)；第三號人物黨鞭則將有三人角逐：全國共和黨國會委員會(NRCC)主席艾默(Tom Emmer)、共和黨研究委員會主席班克斯(Jim Banks)和首席副黨鞭佛格森(Drew Ferguson)。許多人預計，黨鞭在第一輪投票中可能難產，因此要舉行第二輪投票，意味著三人要先淘汰一人，在兩個候選人中產生。

若共和黨奪下眾院多數席次，目前的眾院少數黨領袖麥卡錫可能成為下屆議長。他已談到新...
若共和黨奪下眾院多數席次，目前的眾院少數黨領袖麥卡錫可能成為下屆議長。他已談到新國會的重要議程，並可能調查彈劾拜登總統。(美聯社)

部分共和黨人認為，艾默憑藉NRCC主席，將獲得新科黨內同僚的普遍支持，但關鍵是共和黨能贏下多少個眾院席位。如果NRCC在艾默領導下連續兩個選戰都有斬獲，增加共和黨的席位，將是他的加分。

佛格森和班克斯則是在幕後加緊活動，與期中選舉表現出色的共和黨候選人增進關係，班克斯在競選中得到前總統川普的加持。

艾默如果競選黨鞭成功，他遺留的NRCC主席一職將有哈德遜(Richard Hudson)和拉胡德(Darin LaHood)兩人競爭。哈德遜和拉胡德都曾在NRCC任職，兩人在眾院共和黨中都受歡迎，但愈來愈多的人預計哈德遜占有優勢。

哈德遜的優勢表現在北卡羅來納州的南方背景，南方共和黨人更願團結在自己人的周圍。但拉胡德作為眾院籌款委員會成員，將會得到該委員會的有力支持。

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