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計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

破紀錄 今年期中選戰開銷逾167億 喬州參議員花費居冠

記者張聲肇／綜合報導

今年期中選舉競選開銷超過167億，打破非總統選戰的紀錄，各項選舉以喬治亞州參議員選戰花費居冠；根據統計，國會選戰經費15.4%來自億萬富豪，2020年僅11.9%，顯示「錢」操控美國政治的程度有增無減。

紐約時報報導，無政黨傾向的「公開秘密」(Open Secrets)組織說，這些經費主要花在購買攻擊對手的廣告、工作人員的薪水和拉票作業。

喬治亞州民主黨參議員沃諾克(Raphael Warnock)為保住兩年前才為民主黨奪下的席次，力戰川普支持的前大學美式足球隊明星球員沃克(Herschel Walker)，雙方僅廣告費的支出就超過2.5億元。

賓州是另一參院席次競爭激烈的州，民主黨副州長費特曼(John Fetterman)與共和黨退休電視名醫奧茲(Mehmet Oz)的廣告戰也不遑多讓，共費2.21億元。廣播電視形象戰在另八州的參院席次之爭，也花了8.4億。

共和黨主打通貨膨脹、犯罪率和移民問題，怪罪民主黨「與民脫節，無視民瘼」，希望為物價所苦的選民用選票修理拜登領導的民主黨；民主黨反擊的主調則把共和黨候選人一體打為川普跟班、極端分子，或者凸顯對手的個人問題。

「廣告衝擊」組織(AdImpact)說，州長競爭最激烈的八州，廣告花費已超過5億元，數額差距最大的當屬賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)和川普派的州參議員馬垂諾(Doug Mastriano)，幾乎是20比1，如果是因「金主」看衰後者，更顯「金錢」對美國政治的影響力有多大。

競爭沒那麼激烈的州，「玩政治」的錢也不見得少，例如，佛州現任州長德桑提斯(共和黨)為了連任，已募得2億有餘，伊利諾州的民主黨州長普立茲克( J.B. Pritzker)也籌得1.32億元；德州共和黨州長艾伯特「選戰財庫」有1.13億元，比民主黨對手歐洛克(Beto O'Rourke)多兩倍。

此次選舉，共和黨照例從「超大金主」募得鉅額款項，左派富豪捐款給民主黨不像兩年前那麼積極。

民主黨 共和黨 川普

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