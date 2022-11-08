加州國會45選區亞裔選民占三分之一 反共是勝選關鍵

台裔民主黨候選人陳介飛，新人挑戰。(路透)

加州國會45選區有三分之一選民為亞裔 ，當地選舉成為亞裔文化之爭的縮影，主要議題之一為是否反共產主義。

華盛頓郵報報導，橘郡越南 裔社區小西貢(Little Saigon)一處帶狀購物中心停車場4日晚舉辦「搖滾與投票 」派對，200多人出席活動，登記投票並與候選人會面。

在這樣的流亡者社區，投票總宛若慶典。47年前，當時33歲的阮燕(Ngan Nguyen)與夫婿和三個孩子逃離胡志明市(前西貢市)，來美後她從未錯過一場選舉；她首次以美國公民的身分投票是總統大選，她投給歡迎越南移民的雷根總統，接著支持老布希和川普。她驕傲地說：「我們隸屬『讓美國再次偉大』陣營，如果川普再選，我們也會投他。」

80歲的退休美容師阮燕當晚手持黃紅星條旗，那是反共「南越」的旗幟，如今象徵越南國族主義。阮燕表示，她將再次投給韓裔共和黨眾議員朴銀珠(Michelle Steel)，她2020年成為首批進入國會的三位韓裔之一。

阮燕拒絕支持與朴銀珠打對台的台裔民主黨候選人陳介飛(Jay Chen)，她說：「他支持中國共產黨，我們不會投給任何支持共產黨的候選人。」

然而，朴銀珠誤會陳介飛，他的祖母為逃離中國共產黨而到台灣，陳介飛官拜備役海軍少校，曾在巡邏台灣海峽的第七艦隊服役。陳介飛曾說：「對抗中共威脅，是我職責的一部分。」

蘇聯解體31年後，共產主義仍是選舉議題，而加州第45選區的情況正是亞裔身分與投票偏好相關的縮影。

這兩位亞裔候選人爭搶的席次，是民主黨此次在加州需要翻轉為藍州的唯一一席，但外界預測民主黨可能失利。

該選區有三分之一的選民為亞太裔，大多數為越南裔，老一輩存壽躲避共產主義創傷的影響，傾向保守投票，朴銀珠則看準選民的反共情緒發動攻擊。