川普佛州造勢：共和黨將結束瘋狂裴洛西的政治生涯

川普6日在佛州造勢。（路透）

11月8日，兩年一度的中期選舉正式開鑼。這場選舉被形容為將影響美國未來數年的政治走向。據《國會山報》報導，6日，前總統川普 在佛羅里達州邁阿密為聯邦參議員魯比歐助選，表示，共和黨 人「將一勞永逸地結束瘋狂的南西·裴洛西 的政治生涯」，並揶揄：「對了，瘋狂的南西，她最近過得怎麼樣？她還好嗎？」此番言論一出，集會人群立刻高呼「把她關起來」作為回應。

《國會山報》稱，民主黨人將犯罪嫌疑人對裴洛西丈夫的襲擊動機歸咎於共和黨的暴力言論，因為襲擊裴洛西丈夫的嫌疑人德帕普是一名網絡陰謀論者，據稱他當時正在尋找裴洛西，並想打斷她的膝蓋骨。民主黨人譴責這次襲擊，並警告不斷出現的政治暴力現象會對民主構成威脅。對此，川普在集會上指責這是民主黨為反對他而策劃的「陰謀」。報導還稱，雖然川普曾表示對裴洛西丈夫的襲擊是一件「可怕的事情」，但他的長子小唐納及其他共和黨人多次拿此次事件揶揄裴洛西。

前一天，在賓州的拉特羅布為共和黨參議員候選人奧茲和共和黨州長候選人馬斯特里亞諾造勢活動上，川普對民主黨人進行了抨擊。

「結束這種瘋狂只有一個選擇，這確實是瘋狂。」 川普說，「如果你支持美國衰退，那麼你必須投票給激進的左翼民主黨人。如果你想阻止對我們國家的破壞，拯救美國夢，那麼這個周二你必須投票給共和黨。」

在移民、通膨和外交政策問題上，川普也抨擊民主黨人，反復稱他們「激進」。 在談到參院的議員票數時，他還說： 「（共和黨）可能有51票，也可能是50票，但如果是49票（丟掉參院），這個國家，我不知道它還能不能再活兩年」。

在談到2024年的大選時，川普稱：「我們要奪回那座美麗的房子（白宮）」。Axios此前報導稱，川普的團隊正在考慮將11月14日作為他2024年競選的啟動日。

同一天，在同一州，總統拜登和前總統歐巴馬在費城拉票。拜登對數千名支持者稱，「只有三天，我們一生中最重要的選舉之一就要到來了。這個結果將在未來幾十年內塑造我們的國家，而決定這一結果的權利就掌握在你的手上。這是一個選擇，即在兩種截然不同的美國願景之間作出選擇。」