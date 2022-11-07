紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

國會大廈。(美聯社)

11月8日就是投票日，紐約時報7日報導分析，這次期中選舉 選情詭譎莫測，選舉前夕看來各種輸贏局面均有機會出現，從民主黨 保住參院多數席次到共和黨 壓倒性勝利都有可能，況且以往投票結果也曾證明民調失準，一切還是要以選民決定為最終依歸；許多選區選情緊繃，兩黨候選人支持度不相上下，8日晚間最值得觀察的四種可能結果則是：

一、共和黨明顯領先

五個聯邦參議員席次以及十多個聯邦眾議員的投票結果，將決定參眾兩院多數黨鹿死誰手。紐約時報與謝納學院(Siena College)選前封關民調顯示，選民較支持共和黨拿下眾院多數，選民對拜登總統施政普遍感到不滿意。然而，民主黨國會議員擁有現任優勢，某些共和黨候選人過於極端等缺點，都是變數。

報導指出，倘若選民願意接受某些極端路線的共和黨候選人，或者決定原本表現不錯的現任民主黨國會議員應該汰換，對共和黨來說勝算便大幅提高。

決戰州投票結果恐怕要拖上幾天才能揭曉，例如亞利桑納州、賓州、內華達州等。如果沒有候選人得票率跨越50%門檻，喬治亞州州法規定將自動進入第二輪投票(runoff)，屆時選舉結果則可能要到12月才能明朗。

二、民主黨感覺就像贏了

目前民主黨與共和黨眾議院席次為222席對213席，選前民調大多預測共和黨將贏得眾院多數，但選戰打到最後，只要參議院多數依舊守住，對民主黨而言「感覺就像贏了」(feels-like-a-win)。民主黨若要保住參院多數，決戰關鍵則在賓州、喬州、亞利桑納州及內華達州。

參議院選舉結果如何，8日晚間可能無法獲得完整開票統計，但如果俄亥俄州、威斯康辛州、北卡羅來納州開票結果呈現五五波，民主黨在東岸的幾個眾議院選區席次也都穩住，民主黨陣營將對選舉結果感到樂觀。

三、共和黨獲得壓倒性勝利

如果共和黨實力在民調中遭到低估，這次期中選舉結果將是共和黨全面制霸，大獲全勝。紐約時報分析，共和黨掀起「紅潮」(red wave)並不讓人意外，因為拜登施政滿意度始終卡在40%左右，比過去幾位前總統上台後首次期中選舉時的施政滿意度更低或差不多，包括前總統川普2018年期中選舉，前總統柯林頓1994年期中選舉、前總統歐巴馬2010年期中選舉。在這三次期中選舉裡，在野黨在眾議院都增加了至少40席以上。

紐約時報分析，美國政治氛圍趨於兩極化的現在，某些民眾或許認為共和黨獲得壓倒性勝利不太可能，但去年11月維吉尼亞州州長選舉就曾發生共和黨候選人以2%得票率領先的狀況，反映了「紅潮」有機會在全國各地複製。一旦游離選民最後決定投票給共和黨，用選票給拜登施政表現打分數，而不是考量各選區民主黨候選人條件如何，「紅潮」就可能出現。

四、民主黨異軍突起

紐約時報分析，民主黨異軍突起同時保住參眾兩院多數的假設情況不太可能發生。自從有民調推出以來，歷屆總統施政滿意度跌到50%以下的時候，執政黨在期中選舉不曾有過增加眾院席次的先例。

➤看更多《期中選舉》相關報導

➤看更多《期中選舉》選情預測