我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納共和黨候選人雷克辦公室 收到不明粉末信

不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

5戰場州共和黨候選人 近60%挺大選陰謀論

編譯洪毅／綜合6日電

國家廣播公司(NBC)報導，傾民主黨政治組織The States Project分析發現，在亞利桑納、密西根、明尼蘇達、內華達及賓州等五個關鍵戰場州的450名共和黨候選人中，竟有將近六成相信前總統川普屢次宣稱的「大選舞弊」論。

The States Project把「相信陰謀論」，定義為對2020年大選結果表示質疑、或是否認大選結果者；川普屢次宣稱存在大規模的大選舞弊導致他敗選，儘管所有層級的司法、檢調機構都否認此事。

亞利桑納州的共和黨候選人相信舞弊陰謀論的比率最高，達87%，密西根及賓州各62%，明尼蘇達州為42%，內華達州為31%。

這些相信大選舞弊陰謀論的候選人中，競選的公職不乏州長、州務卿及州層級的眾參議會等；當中不少角逐連任的候選人，在2020年大選後就曾主張不應認證該州的選舉結果，甚至配合川普的取替換原選舉人計畫等。

The States Project對此表示擔憂，執董史夸鍾(Daniel Squadron)就說，若反對大選結果者當選，將做出任何破壞自由及公平選舉的事情；「眾所周知，選舉制度及勝選者的認證是法律程序，所以他們能夠發揮巨大的影響力。」

史夸鍾表示，由於這些都是兩黨平分秋色的戰場州，只要選制微幅改變，就可能影響該州的選舉結果。

微幅改變選制，卻可能改變選舉結果的作法，包括限制郵寄或提前投票，選民身分認證從嚴認定等；紐約大學法學院布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)指出，自去年初以來，已有21個州通過至少42項可能限制投票的措施。

部分州議會也可能提出強化該機構介入選舉的法案，例如降低議員推翻選舉結果的門檻，干涉驗票與否及其程序，甚至影響選舉人團等；美國聯合民主中心(States United Democracy Center)推估，類似的提案在各州議會達數以百計。

部分法律學者認為，其中一些措施可能已達違憲程度，或是將衍生出對簿公堂等情事，而立法、司法之間對選制的干涉權限，可能也將是有得吵的議題。

川普 投票 共和黨

上一則

川普vs.德桑提斯放眼2024 共和黨內競爭公開化

下一則

選前最後衝刺 兩黨都瞄準非裔男性選票

延伸閱讀

共和黨委員會主席：公平透明下 會接受期中選舉結果

共和黨委員會主席：公平透明下 會接受期中選舉結果
CAA報告：微信右翼假資訊暴增 衝擊華裔選票

CAA報告：微信右翼假資訊暴增 衝擊華裔選票
5關鍵戰場州共和黨候選人 近6成支持川普陰謀論

5關鍵戰場州共和黨候選人 近6成支持川普陰謀論
最後周末狂熱 4總統站台衝刺 3天王賓州拚場

最後周末狂熱 4總統站台衝刺 3天王賓州拚場

熱門新聞

無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
總統拜登。資料照。（Getty Images）

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

2022-11-01 09:09
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23
馬斯克30日在自己帳號上轉推一則八卦報新聞連結，指眾院議長裴洛西的夫婿保羅是在同性戀酒吧帶男妓回家、遭鐵槌攻擊；他在六小時後撤下貼文。(路透)

馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議

2022-10-31 02:25
前總統川普。美聯社

CNN：川普不願公布稅表的五個真正理由

2022-11-01 14:47

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元