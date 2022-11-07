5戰場州共和黨候選人 近60%挺大選陰謀論

國家廣播公司(NBC)報導，傾民主黨政治組織The States Project分析發現，在亞利桑納、密西根、明尼蘇達、內華達及賓州等五個關鍵戰場州的450名共和黨 候選人中，竟有將近六成相信前總統川普 屢次宣稱的「大選舞弊」論。

The States Project把「相信陰謀論」，定義為對2020年大選結果表示質疑、或是否認大選結果者；川普屢次宣稱存在大規模的大選舞弊導致他敗選，儘管所有層級的司法、檢調機構都否認此事。

亞利桑納州的共和黨候選人相信舞弊陰謀論的比率最高，達87%，密西根及賓州各62%，明尼蘇達州為42%，內華達州為31%。

這些相信大選舞弊陰謀論的候選人中，競選的公職不乏州長、州務卿及州層級的眾參議會等；當中不少角逐連任的候選人，在2020年大選後就曾主張不應認證該州的選舉結果，甚至配合川普的取替換原選舉人計畫等。

The States Project對此表示擔憂，執董史夸鍾(Daniel Squadron)就說，若反對大選結果者當選，將做出任何破壞自由及公平選舉的事情；「眾所周知，選舉制度及勝選者的認證是法律程序，所以他們能夠發揮巨大的影響力。」

史夸鍾表示，由於這些都是兩黨平分秋色的戰場州，只要選制微幅改變，就可能影響該州的選舉結果。

微幅改變選制，卻可能改變選舉結果的作法，包括限制郵寄或提前投票 ，選民身分認證從嚴認定等；紐約大學法學院布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)指出，自去年初以來，已有21個州通過至少42項可能限制投票的措施。

部分州議會也可能提出強化該機構介入選舉的法案，例如降低議員推翻選舉結果的門檻，干涉驗票與否及其程序，甚至影響選舉人團等；美國聯合民主中心(States United Democracy Center)推估，類似的提案在各州議會達數以百計。

部分法律學者認為，其中一些措施可能已達違憲程度，或是將衍生出對簿公堂等情事，而立法、司法之間對選制的干涉權限，可能也將是有得吵的議題。