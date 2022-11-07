最新民調：6成人擔心不實訊息影響期中選舉

圖為賓州投票站指標。(路透)

非營利組織奈特基金會(Knight Foundation)與市調公司益普索(Ipsos) 發布的最新民調顯示，六成國人擔憂不實訊息將影響期中選舉 選情。

民調結果發現，僅四分之一受訪者擔心自己可能受到錯誤或誤導資訊欺騙，但58%擔憂他人被誤導；超過60%的受訪者「非常或有點擔心」期中選舉時社區裡的人會根據錯誤或誤導資訊投票。

調查裡大多數的民主黨 、共和黨與無黨派人士認為自己不會受到不實訊息愚弄，但民主黨人士更容易擔憂其他人被欺騙，70%以上的民主黨人表示「非常或有點擔心」，共和黨比率為49%，無黨派占55%。

四分之三以上的受訪人認為選舉相關的錯誤訊息是社群媒體 的一大問題，2020年總統大選參與投票的選民有近八成認為如此，未參與2020年大選投票的人僅64%認為有問題。

大部分受訪者表示社群媒體公司應該採取行動限制不實訊息，80%認為社群媒體應該審查誤導選民填寫通訊選票(mail-in ballots)的內容，69%認為社群媒體應該限制缺乏證據的選舉舞弊指控。

民主黨人比共和黨人更有可能支持社群媒體平台撤除選舉舞弊的內容；約半數的共和黨受訪者支持，民主黨則有近九成支持。

儘管如此，僅三分之一受訪者支持政府管制，要求社群媒體公司限制散播選舉相關的錯誤訊息，受訪者更傾向支持由個人承擔責任，或讓公司自行決定採取行動。

民調人員發現18至34歲的人群最有可能從社群媒體上獲取期中選舉的相關消息，同時也是最不可能讀新聞來了解期中選舉的族群。

奈特基金會的分析指出：「距離期中選舉剩不到一周，並且人們已經開始提早投票，在現今的媒體生態中，美國人接觸及辨識選舉相關訊息的能力仍存有許多疑問。」

這項民調於10月14至16日期間針對1024名美國成年人執行。