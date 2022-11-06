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喬州逾250萬人提前投票破紀錄 「紅轉藍」再受挑戰

編譯陳韻涵／綜合5日電
喬治亞州期中選舉提前投票結束，共有250萬人投票，打破歷史紀錄。圖為馬布林頓市的一處投票站 。(路透)
喬治亞州期中選舉提前投票結束，共有250萬人投票，打破歷史紀錄。圖為馬布林頓市的一處投票站 。(路透)

喬治亞州提前投票截止，初步統計超過250萬人參與，創下該州提早投票率新紀錄，「紅轉藍」效應備受挑戰；賓州則有逾8萬名18到29歲的年輕選民提早投票，其中民主黨選民占80%，遠高於四年前的情況。

喬州民主黨籍聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)面臨共和黨參議員候選人沃克(Herschel Walker)的嚴峻挑戰，該州創紀錄的提早投票率讓兩人的選情更難分高下。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，喬州選舉將測試前共和黨票倉轉親民主黨的改變，喬州選民兩年前轉而支持拜登總統及兩位民主黨參議員，其中爭取連任的沃諾克如今面臨他從政以來最艱難的挑戰。

超過250萬名喬州人已透過郵件或親自提早投票，打破以往紀錄。

NBC的提早投票追蹤網站顯示，49%的提早投票選民登記為民主黨，42%為共和黨，其中70%的人年逾50歲，56%為女性。

受到拜登支持率低迷和經濟不佳的影響，沃諾克與沃克的民調差距縮小；共和黨的沃克選前最後一支電視廣告以「強大」為主軸，批評拜登為「失敗的總統」。

在賓州方面，線上追蹤提早投票狀況的TargetEarly指出，逾8萬名18歲到29歲的年輕選民已提早投票，遠超過2018年期中選舉的2萬8500人。

TargetEarly是民主黨政治數據服務公司TargetSmart旗下的數據服務，該機構指出，期中選舉年的投票率通常會比總統大選年低，但今年多州的提早投票率創新高；截至3日，全美已有超過3000萬人提早投票。

TargetEarly的數據顯示，年輕民主黨選民占賓州提早投票的大多數，符合2018年和2020年的情況。

民主黨人比較喜歡提早投票，而共和黨人通常在選舉日當天投票。

目前已投票的民主黨人中，有超過80%賓州選民年齡介於18歲到29歲，而共和黨則有約15%，獨立選民占5%。

鑑觀往年提早投票情況，2018年提早投票的該年齡層民主黨選民僅占約60%，2020年則為70%。

賓州今年期中選舉提前投票的選民中，18到29歲年輕選民超過8萬，遠高於四年前，其...
賓州今年期中選舉提前投票的選民中，18到29歲年輕選民超過8萬，遠高於四年前，其中民主黨占八成。圖為匹茲堡市的一個投票站。(Getty Images)

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