39場州級選舉36敗 南卡民主黨圖甩16年魔咒

南卡羅來納州民主黨希望在今年的期中選舉中翻轉16年來民主黨在39場州級選舉中敗陣36次的魔咒。圖為哥倫比亞市民眾踴躍參加選民登記。(美聯社)

期中選舉超級星期二即將登場，美聯社報導，由於民主黨 過去16年中在南卡羅來納州 39場州級選舉敗了36場，該州因此成為該黨最希望奪得一勝的州，但民主黨在南卡八席選舉中只提出四名候選人，南卡又是深紅州，共和黨候選人資金充足、資源充沛，民主黨在南卡注定苦戰。

競選連任的共和黨籍南卡州州長麥馬斯特(Henry McMaster)面臨民主黨籍候選人康寧漢(Joe Cunningham)的挑戰；康寧漢全方位批評麥馬斯特執政期間的政策，並承諾只要當選，州政府中約一半的職位將保留給共和黨籍人士擔任，因為他「相信多元化的重要性」。

同時，康寧漢也批評麥馬斯特在州長候選人辯論會上的反對同性婚姻論點；麥馬斯特表示，如果聯邦最高法院推翻2015年對同性婚姻案的判決，他將支持還留在南卡州憲的條文，明確禁止同婚；他在10月26日的辯論會上說：「也許我過時了，但我認為婚姻是一男一女的事，我不在乎誰愛誰，但『婚姻』是一種特殊制度」；康寧漢對此抨擊道：「都2022年了，麥馬斯特居然還想禁止同性婚姻。」

除州長選舉外，現任聯邦參議員史考特(Tim Scott)也遭到民主黨籍候選人、現任南卡州州眾議員克莉斯托．馬修斯(Krystle Matthews)的挑戰；史考特表示，這次將是他最後一次參選聯邦參議員，但對日後是否角逐如總統等職位則含糊其辭。

聯邦國會議員選舉以外，民主黨有派參選人角逐的另外兩個的職位，是州教育 廳廳長及州務卿，分別由麗莎．艾利斯(Lisa Ellis)與羅斯曼達．布特勒(Rosemounda Peggy Butler)參選。參選教育廳長的艾利斯曾在高中擔任英文老師長達20年，她表示南卡州需要「有教學實務經驗」的人擔任教育廳長，並成立「南卡教育」(SC for Ed)教師團體，呼籲改革教育體制並提高教師待遇；州務卿選舉中，布特勒則是挑戰尋求六連任的哈蒙德(Mark Hammond)。